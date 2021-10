Una boda millonaria ¿Con quién se casó la hija de Bill Gates?

Jennifer Gates, la hija mayor de Bill Gates y Melinda se casó en una boda millonaria con el jinete egipcio Nayel Nassar en Nueva York.

Por Diana Laura Sánchez

Este sábado Jennifer Gates y Nayel, unieron sus vidas en una gran boda que se llevó a cabo en una finca ecuestre valorada en 15,8 millones de dólares ubicada en North Salem al norte del estado de Nueva York, propiedad que la joven recibió como regalo después de graduarse de la Universidad en 2018. Aunque celebraron su enlace por el civil, fuentes aseguran que también se casaron un día antes en una ceremonia secreta bajo el ritual musulmán con escasos invitados.

LA BODA MÁS ESPERADA

Una celebración de lujo que costó aproximadamente dos millones de dólares a la que asistieron 300 invitados quienes disfrutaron de un ‘jardín botánico’, construido para el cóctel. Entre los asistentes estuvo Georgina Bloomberg, hija del multimillonario Michael Bloomberg. La banda británica Coldplay se encargó de amenizar la boda. La novia de 25 años lució un vestido de Vera Wang, hecho a medida, con top de encaje, mangas largas y falda de tul, look en el que destacó el extenso velo de novia.

“Eres todo lo que podría haber imaginado… y mucho más. Me muero de ganas de seguir creciendo juntos a través de este viaje llamado vida, y simplemente ya no puedo imaginar la mía sin ti. Te amo más de lo que puedas imaginar, gracias por hacer que cada día sea como un sueño para mí”, le escribió Nayel cuando se comprometieron en enero del año pasado.

Su madre, Melinda Gates fue parte importante en los preparativos de la boda, incluso antes le organizó una fiesta íntima con sus mejores amigas para celebrar su despedida de soltera en el jardín de su casa en Washington. “Profundamente agradecida por todas las mujeres asombrosas en mi vida que me aconsejan, me apoyan y me motivan en este capítulo en mi vida”, agradeció Jennifer.

Los padres de la novia se reencontraron en esta ocasión para acompañar a Jennifer al altar, por lo que fueron vistos juntos por primera vez después de su divorcio en agosto tras un matrimonio de 27 años. El multimillonario Bill Gates optó por vestir un traje oscuro y Melinda un vestido morado holgado.

¿QUIÉN ES NAYEL NASSAR?

Es de Chicago, tiene 30 años, es un empresario ecuestre egipcio que creció en una familia adinerada, su familia es dueña de una firma de arquitectura y diseño. Conoció a Jennifer cuando estaban estudiando la universidad en Stanford. A Nayel y su ahora esposa los une una gran pasión por los caballos. El egipcio compitió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en salto a caballo.