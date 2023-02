Amalia de Holanda rompe el silencio tras las amenazas que recibió

En 2022 se supo que Amalia de Holanda había recibido una serie de amenazas por parte de la mafia. Entonces la hija de Guillermo y Máxima dejó de vivir en Ámsterdam, donde estaba estudiando Política, Psicología, Derecho y Economía, y que prácticamente no salía del palacio Huis Ten Bosch. Apenas al segundo mes del 2023 la heredera se pronunció por primera vez sobre esta situación, afirmando que “todavía lo estoy pasando muy mal”.

Amalia de Holanda habla por primera vez de las amenazas que recibió

El diario Telegraaf reportó en octubre del año pasado que hubo “mensajes encintados del crimen organizado sobre un supuesto ataque o bien un secuestro en referencia a la princesa y al primer ministro, Mark Rutte”. Fue entonces que el Servicio de Información del Gobierno (RVD) afirmó que la joven ya no viviría en el piso junto con sus amigas en el centro de Ámsterdam, mientras investigaban los hechos.

Amalia de Orange y sus papás están en tour por el Caribe, por lo que la heredera asistió a una conferencia de prensa y rompió el silencio sobre sus verdaderos sentimientos.

“Seré sincera, todavía lo estoy pasando muy mal. Echo de menos la vida de estudiante, pasear por la calle, entrar en una tienda sin problemas... y espero que las cosas cambien lo antes posible”. Palabras de Amalia de Holanda sobre recibir amenazas de la mafia.

A sus 19 años, Amalia dejó entrever que sigue siendo un tema delicado a nivel personal y que ningún joven debería pasar por algo así.

Cuando se dieron a conocer las modificaciones en el estilo de vida de la royal, sus papás dieron un par de breves declaraciones. "[Amalia] no puede salir, es algo muy difícil para ella. No tiene vida estudiantil como los demás, pero estoy muy orgulloso de ella”, afirmó Guillermo. Mientras Máxima expresó también sentirse “muy orgullosa por la forma en que Amalia está llevando la situación”, aunque puntualizó que no era una situación agradable ver a su hija en esas circunstancias, vía El País.