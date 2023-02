Así fue el insólito crush que Carlos III tenía con Barbra Streisand

Quién diría que el rey de Inglaterra es un fan tan grande de Barbra Streisand.

¿Sabías que Barbra Streisand admitió un día que pudo “ser la primera princesa judía”? Esta declaración tiene un antecedente en el que se involucra la gran admiración que le tenía el entonces príncipe Carlos.

El crush del príncipe Carlos fue Barbra Streisand

Barbra Streisand fue una de las famosas que cautivó al joven príncipe Carlos. El heredero nunca escondió su apreciación por la cantante, y según narran en el libro The King: The Life of Charles III, Carlos dijo, "¡Barbra Streisand es mi única chica pinup!”.

“Un personal favorito [de Carlos] era el soundtrack de la película de 1968 con el que ganó el Oscar, ‘Funny Girl’. El príncipe vio el filme tres veces. Había una fotografía enmarcada de Streisand en su cuarto de Cambridge y se lo llevó a su cuarto en el palacio de Buckingham después de la graduación”, escribe el autor Christopher Anderson en el libro

La obra de Anderson incluía uno de los comentarios más particulares que dio el joven príncipe Carlos. “La gente me veía con asombro cuando les decía que ella era devastadoramente atractiva y con un gran sex appeal (atracción sexual)”, según Carlos. Streisand y el Windsor coincidieron en varias ocasiones. La primera vez fue cuando Carlos pidió conocerla en el set de ‘Funny Lady’, en 1975. Conversaron durante 15 minutos y ella tuvo que decirle que se retiraba porque debía seguir filmando. Aunque él escribió en su diario que, “realmente quería quedarme a conocerla mejor”. También se reunieron cuando el príncipe fue a Bel Air —y tuvieron una “tarde de té privada”. Mientras que al año siguiente Barbra fue a Londres con motivo de una gala benéfica de Carlos, donde, según el libro, “miembros del staff del palacio los veían siendo muy cariñosos uno con el otro”. En una entrevista no hace muchos años, vía The Mirror, Streisand recordó la ocasión en que Carlos le envió un obsequio especial. “Caminé al cuarto de mi asistente y vi un gran bouquet de flores. Le pregunté quién lo había mandado. ‘Un fan de nombre Carlos’. Y cuando vi la etiqueta, era el sello real del príncipe”.

