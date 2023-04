Cómo y por qué Carlos III superó la fortuna de su madre, la reina Isabel II

Ha salido a la luz que Carlos III —quien será coronado el sábado 6 de mayo 2023— ha superado la fortuna de su fallecida madre, la longeva reina Isabel II. Y no solo es que ya la superó, sino que el rey Carlos II es más rico que Elton John y tiene más dinero que los Beckham, y aquí te contamos cómo y por qué sucedió esto.

Carlos II superó la fortuna de la reina Isabel II por esta razón

El Sunday Times Rich List sacó el estimado de cómo es que la fortuna de Carlos III fue aumentando, vía Daily Mail. En el reporte informan que en los últimos 10 años, Carlos II recibió 212.7 millones de libras esterlinas del ducado de Cornuales, y que después de la muerte de Isabel II heredó 22 billones de libras esterlinas ($28 millones de dólares) en activos pertenecientes a la corona, incluyendo el Palacio de Buckingham, el Ducado de Lancaster, el Ducado de Cornwall y el Palacio de Kensington. En cuanto a propiedades, el rey de Inglaterra tiene a Sandringham (estado valuado en 245 millones de libras) y Balmoral (valuado en 210 millones de libras), por mencionar unos cuantos activos más. Y de la reina Madre, Carlos habría heredado $70 millones de dólares en activos que iban desde pinturas hasta arte de China, una colección de estampas y joyas.

Básicamente lo que el reporte de Sunday Times estima es que el rey Carlos II posee un valor de $1.1 billón de dólares (£600 millones), mientras que la reina Isabel tenía una fortuna de $685 millones de dólares, vía Nine News.

¿Cuánto cobraba la reina Isabel II y la Familia Real por año al pueblo británico?

La reina no trabajaba de 8 a 6. Tampoco recibía un cheque de pago tradicional. No obstante, en su labor de ser reina, se le compensaba por sus funciones gubernamentales —y de adorno, dirán otros—, así como sucede con los demás integrantes de la familia real. ¿De dónde vienen sus ingresos? Estos provienen del fondo que tiene el país y el pueblo, sus inversiones personales y los negocios que cada uno ha decidido emprender.

Tanto la fortuna de la reina Isabel II como la de otros miembros siempre ha sido un gran misterio para los británicos (y el resto del mundo). De acuerdo con The Sunday Times la reina ocupaba en 2021 el puesto 372 de los más ricos en su país. Sin embargo, ahora se sabe que la monarca presionó al Gobierno británico en los años setenta para cambiar un proyecto de ley y así poder ocultar su riqueza.

Por ejemplo, antes de abandonar la familia real, Harry y Meghan recibían 3 millones al año. Ahora sus ingresos son desconocidos, pero se sabe que Harry cuenta con la herencia de su madre, de su bisabuela y que Meghan cuenta con sus propios fondos.