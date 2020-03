Donald Trump a los duques de Sussex: “Tendrán que pagar”

La mudanza de los duques de Sussex a Los Ángeles se ha visto empañada por una inesperada polémica: este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un tuit que arrancaba con él presentándose como un gran admirador -y amigo personal- de la reina de Inglaterra para dar después un giro de 180 grados y arremeter contra el nieto de la soberana.

Según el polémico mandatario, su país no cubrirá el coste del dispositivo que vaya a garantizar la seguridad del matrimonio y de su hijo de 10 meses en su nuevo hogar. “¡Tendrán que pagar!”, añadía para cerrar su mensaje.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020