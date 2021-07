El príncipe William festeja el pase de Inglaterra a la final de la Eurocopa

Esta vez solo, por el aislamiento voluntario de Kate Middelton, el príncipe William asistió al partido entre Inglaterra y Dinamarca, que le dio el pase a la final de la Eurocopa.

Después de 55 años de no alcanzar la final del torneo de futbol más importante de Europa, Harry Kane, jugador del Tottenham Hotspur Football Club de la Premier League, puso el marcador 2 a 1, logrando la victoria en tiempos extras.

Además del hijo de Diana de Gales, el primer ministro Boris Johnson y su esposa Carrie festejaron la victoria de su selección.

A través de la cuenta de Twitter de los duques de Cambridge, William felicitó a los jugadores por el esfuerzo, y les aseguró que el domingo en la final el país enteró estará con ellos.

What a game, what a result! A huge team effort @England.

The whole country will be behind you on Sunday #ItsComingHome

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 7, 2021