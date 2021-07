Tres penales fallados y la selección de Inglaterra pierde contra Italia la final de la Eurocopa 2020.

Esto último ocasionó discursos de odio y racismo. El duque de Cambridge se pronuncia al respecto; el príncipe William rechaza los comentarios racistas a futbolistas ingleses tras haber fallado los penales.

Para quienes no lo saben, el nieto de la reina Isabel II es el presidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra.

Al igual que el primer ministro Boris Johnson, William exigió que los comentarios en contra de los seleccionados ingleses paren.

Esto, lo hizo a través de la cuenta de twitter que comparte con su esposa, Kate Middleton.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021