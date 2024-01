El rey Juan Carlos I celebró su cumpleaños rodeado de sus hijas y nietos

Juan Carlos I celebró su cumpleaños en compañía de sus hijas, las infantas Elena y Cristina y sus nietos entre ellos Victoria Federica y Felipe de Marichalar, Pablo e Irene Urdagarín, aunque la gran ausente fue la reina Sofía, quien se encuentra en Atenas para una misa en memoria de su hermano, el rey Constatino, en el aniversario de su fallecimiento, y por supuesto los reyes de España, Letizia y Felipe VI, quienes se encuentran cumpliendo con los compromisos de su agenda.

Se revelaron imágenes en las que el rey emérito aparece cortando una tarta de fondat con el escudo de su padre estampado, en la que sobresalía también una foto suya, con un sable, la fiesta fue amenizada por Los del Río, quienes tocaron la “Macarena”, tema favorito de Juan Carlos I, y las sevillanas. La fiesta duró hasta las dos de la madrugada y las infantas fueron las primeras en bailar.

El cumpleaños 86 del rey emérito Juan Carlos I comenzó con un almuerzo en uno de los restaurantes del Hotel Four Seans de Abu Dabi, más tarde los invitados disfrutaron de una gran noche de flamenco. Al festejo asistieron cerca de 100 personas, entre ellos, familiares y amigos del rey. A pesar de que se había especulado que la fiesta tendría código de vestimenta, se confirmó que no fue así, no hubo protocolo y la cena fue de carácter informal.

La iniciativa de la fiesta según contó la revista Hola, fue por Pedro Campos, compañero de regatas de Juan Carlos, amigo muy cercano y presidente del Real Club Naútico de Sanxenxo y referente histórico de la vela española, así como Miguel Arías, dueño del restaurante Flanagan, el abogado Jerónimo Páez, y el doctor Eduardo Anitua.