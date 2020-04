La foto del príncipe Harry que causó polémica en plena pandemia

Una foto que circula en redes sociales ha causado conmoción, pues se ve al príncipe Harry haciendo compras de pánico en un supermercado.

Vestido muy sport, con tenis y gorra, el nieto de la reina Isabel II aparece llevando un carrito lleno de mucho papel de baño, cloro, toallas de papel y diversos productos para la limpieza del hogar.

El hijo de Lady Di y el príncipe Carlos luce sonriente, sin tapabocas y con el carrito lleno de productos que son muy cotizados en esta época por la pandemia del coronavirus que vive el mundo.

Inmediatamente muchos reaccionaron ante la imagen, asegurando que era un irresponsable por llevar muchos productos esenciales en estos momentos, y acaparándolos sin importar lo demás.

Algunos otros se quejan de no usar guantes ni tapabocas en plena contingencia y estando en medio de mucha gente.

Pero no todo es lo que parece…

Resulta que el día de ayer, 1 de abril, se celebra el “día de los inocentes” en Reino Unido y un diario inglés realizó un montaje con la foto de Harry. Sí, muchos cayeron con esta portada falsa.

Nice to see that even during a grave crisis Brit newspapers keep up the tradition of April Fool stories! pic.twitter.com/3WJKmZ4dWw

El Daily Mail UK es el responsable de esta portada falsa, misma que título como “Harry’s On a Roll!” y que incluyó en su texto la siguiente línea: “Su primera salida de compras en los Estados Unidos desde que huyó con Meghan”.

In today’s #DailyMail – the first picture of #PrinceHarry after stepping down as a working royal (looflirpa), have #HarryandMeghan hired Brangelina’s former bodyguard and how the Royal Family are ready to move on. Plus how to get your #DailyMail newspaper in print and digitally. pic.twitter.com/bF4yxlNbVW

— Rebecca English (@RE_DailyMail) April 1, 2020