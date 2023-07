La razón por la que todos hablan de Tamara Falcó

A la fecha, es probable que el nombre de “Tamara Falcó” te suene familiar, especialmente en los últimos meses, dado su compromiso, la mediática infidelidad de su prometido y su reciente boda el pasado 8 de julio. Pero, a todo esto, ¿quién es Tamara Falcó? Te contamos absolutamente todo sobre su ascenso a la fama, y uno que otro dato importante para que estés al corriente con la it girl española del año.

No es fácil recibir el título de “ícono”, a pesar de que a Tamara se le hayan concedido un par de veces desde el día de su nacimiento.

Decir que la pequeña del clan Falcó nació en “cuna de oro” termina siendo un understatement. Hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, Tamara recibe el título real de la VI Marquesa de Griñón.

Ahora bien, no queremos opacar todo el trabajo que hizo para llegar a donde está, y es que, en épocas recientes, nos queda muy claro que incluso siendo un “nepo baby”, uno tiene que ganarse el lugar dentro de la sociedad. Nació un 20 de noviembre de 1981, y desde entonces, Tamara Falcó ha estado bajo el reflector.

Creció en una familia llena de talentos, como el famosísimo, Enrique Iglesias, quien coincidentemente es su hermano.

Desde pequeña, recuerda tener un acercamiento amplio a las artes y a temas culturales que terminaron por formar su carrera en el futuro.

Sus estudios universitarios en Estados Unidos, enfocados en moda, le otorgaron un buen sentido del estilo. Esto sin duda, es lo que la ha llevado a resaltar en la actualidad, por siempre tener un look sofisticado, pero que logra robarse los flashes de las cámaras en donde sea que esté presente.

Con su participación en la televisión en programas como “El Hormiguero” y “Master Chef Celebrity”, Tamara ha demostrado que el público ama ver cada aspecto de su vida, así como su chispa tan única.

Su presencia en redes ha aumentado en los últimos años, y es que su perfil en Instagram no es menos que nuestra cosa favorita. La marquesa comparte todo, desde sus outfits of the day hasta sus proyectos personales, como su marca de ropa, TFP. Sin duda, es de esas pocas influencers que logran mostrar su lado más crudo, pero sin perder la elegancia de siempre.

La estrella de múltiples talentos continúa floreciendo, capturando los corazones de millones no solo con su talento, sino también con su autenticidad y naturaleza realista. El atractivo de Falcó se extendió más allá del apellido de su familia, y rápidamente emergió como un modelo a seguir para las mujeres jóvenes, inspirándolas a perseguir sus pasiones y abrazar su individualidad.

