La reina Isabel II celebra 67 años en el trono

La reina Isabel II fue coronada el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster, en una ceremonia solemne y religiosa que duró casi tres horas.

El 6 de febrero de 1952 falleció el rey George VI, padre de la joven princesa Elizabeth, heredera al trono británico que se convirtió en Queen, y quien con 25 años de edad tomó las responsabilidades de su padre.

La familia había regresado de un cansado recorrido por Sudáfrica para afianzar la relación del Imperio Británico con ese país; a su regreso, su salud se deterioró al grado de cancelar una nueva gira por los países africanos de la Commonwealth y enviar a su joven heredera a sustituirlo.

El rey cayó enfermo y hubo de ser operado. Se encontraba en recuperación cuando dejó de respirar en la tarde, mientras dormía. Se habló entonces de insuficiencia respiratoria, pero con el tiempo se confirmó que fue cáncer de pulmón en realidad.

La princesa Elizabeth estaba en Kenia con su esposo, el duque Philip de Edimburgo; visitaron el Treetops Hotel del Aberdare National Park cuando recibieron la noticia, que ya se conocía en casi todo el mundo. A su regreso a casa, lo hizo como reina en ascenso, apenas cruzó territorio aéreo inglés.

El entonces primer ministro Winston Churchill (sí, el mismo que llevó las riendas del país en la Segunda Guerra Mundial y quien había regresado a Downing Street por segunda ocasión) la recibió en el aeropuerto y la llamó por primera vez “Su Majestad la reina”.

LA ASCENCIÓN

En Clarence House, donde residía la pareja, se izó la bandera conocida como The Royal Standard en su honor; asimismo, recibió la insignia del rey Jorge VI y los documentos de su padre de manos del secretario privado del rey, sir Alan “Tommy” Lascelles, correspondientes a su nueva tarea, así como los documentos que la reconocían oficialmente como reina por parte del Gabinete de Gobierno del Reino Unido para Su Majestad la Reina, organismo presidido por el Primer Ministro y 21 ministros de alto rango provenientes de las House of Commons y House of Lords.

La Proclamación de la Ascención, que es el preludio a la coronación oficial, se leyó en el Palacio de St. James por los miembros del Privacy Council (el consejo político de la reina perteneciente al Gabinete) y unas horas más tarde, justo a las 9 de la noche, el Primer Ministro leyó un mensaje a la nación para anunciar la Ascensión de la nueva reina. La Ascensión es la coronación de facto, es decir, toma por legítimo derecho las funciones del rey saliente, pero aún no es oficialmente coronada; durante este periodo se guarda el duelo por el rey ausente mientras el nuevo rey o nueva reina desarrolla la preparación para su monarquía y la familiarización con los problemas que acarrea la Corona, así como la toma de decisiones inmediatas.

Esta suerte de entrenamiento culmina con la fecha oficial de la coronación en la Abadía de Westminster. La de Elizabeth fue un año y medio luego de la muerte de su padre. En la serie The Crown se maneja la teoría de que fue un favor especial para el conserva dor premier Winston Churchill, aunque no existe ninguna información oficial publicada al respecto del retraso.

LA CORONACIÓN

El responsable de organizar la ceremonia es el duque de Norkfolk; si bien este participó, la reina designó nada menos que a su esposo, Philip, duque de Edimburgo, como jefe de la coronación.

Desde el año 1066 se realizan las coronaciones en la Abadía de Westminster (antes de que se construyera se realizaban en Oxford, Bath y, primordialmente, en Canterbury).

La máxima autoridad de la iglesia anglicana es la monarca y su líder religioso es el arzobispo de Canterbury, encargado de dirigir la misa; Geoffrey Fisher estaba en funciones entonces y tomó la estructura y servicio de la coronación del rey Edgar en el año 973 para replicarla con la joven reina Isabel. Elizabeth II se tornó, desde el 2 de junio de 1953, en la reina número 39. Así como su padre fue el primer rey en compartir su coronación por radio, su hija lo hizo por televisión y llegó a 27 millones de televidentes.

Atrajo la atención de sus súbditos de una forma que definiría en adelante la vida pública de los Windsor. La reina llegó en el Gold State Coach, que data de 1762 y que se estrenó para la coronación del rey Jorge VI. Elizabeth usó la diadema George IV State Diadem, que también utilizó para llegar a la abadía. La estructura de la misa se compone de seis importantes eventos divididos en tres partes, que se detallan a continuación:

El reconocimiento como reina por derecho propio y el juramento de servicio a su nación; la segunda parte consiste en la unción de la coronación y entrega de regalías (las espuelas de caballería, la espada del estado, la supertúnica dálmata, la estola real Colobium Sindonis y, por último, la corona de St. Edward, elaborada en 1661); y la última etapa es la toma del trono de Edward I, que data del año 1300.

Luego, el homenaje de familia, súbditos e invitados. También recibió el Anillo de Bodas de Gran Bretaña, ordenada por el rey William IV en 1831. Al salir (con el himno “God Save the Queen”), Elizabeth II tomó el cetro, se colocó la túnica púrpura y cambió la Corona de Estado de Edward I por la Corona Imperial, que fue diseñada para la coronación de la reina Victoria en 1831. A su regreso al Palacio de Buckingham saludó con su familia desde el balcón.

LOS TÍTULOS

¿A qué se hace acreedor un rey de Inglaterra cuando asciende y se corona? Lo primero que cambia es su nombre. Como recién nacida llevó el título de HRH Princess Elizabeth of York (SAR princesa Isabel de York) o HRH Princess Elizabeth (Su Alteza Real princesa Isabel) por ser heredera al trono.

Al casarse se convirtió en HRH Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh (SAR princesa Isabel, duquesa de Edimburgo). Al coronarse reina su título oficial fue Her Majesty Queen Elizabeth the Second by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. En español:

Su Majestad la Reina Isabel II por la Gracia de Dios, del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios Reina, Jefa de la Commonwealth, Defensora de la Fe.

Depende del país donde se encuentre, dentro de la Commonwealth claro, el título cambiará por “Su Majestad, Elizabeth II por la Gracia de Dios, del Reino Unido, (país, por ejemplo, Canadá)” y luego vendrá el resto. En las islas del Canal de la Mancha, conocidas como Channel Islands (Bailiwicks of Jersey and Guernsey) es llamada la reina y duquesa de Normandía, mientras que en la colonia de Gibraltar es la reina de Gibraltar.

Como reina también es poseedora de títulos militares: desde la Ascensión es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, y desde 1964 Lord High Admiral of the Royal Navy, o Altísima Almirante de la Marina Real. Además, en cada país recibe diferentes títulos militares, como en Canadá y Nueva Zelanda. Si bien The Buckingham Palace no publica los títulos corrientes de la reina, los medios especializados como The Guardian y Royal.UK reportan 20 títulos dentro de la Commonwealth.

LOS DETALLES

La reina vistió un hermoso atuendo diseñado por el modisto de cabecera de la casa real, Norman Hartnell, quien apostó por un vestido bordado con flores del Commonwalth (como lo hizo Meghan Markle en su boda); por cuestiones de estado volvería a usar el vestido en cinco ocasiones más. Llevó un bouquet de lilis del valle de Inglaterra, magnolias de Escocia, orquídeas de Gales y claveles de Irlanda del Norte y la isla de Malta, lugar donde vivió un tiempo con su esposo e hijos, en un periodo de libertad y autonomía que nunca más volverían a saborear.

La princesa Anne no asistió por ser muy pequeña, pero su hermanito, el príncipe Charles de Gales, acudió y además recibió su propia invitación pintada a mano, especial para él, con motivos infantiles.

Acudieron al magno evento un total de 8,251 invitados especiales y representantes de 129 naciones, entre ellos Jacqueline Kennedy. Tras bambalinas ofreció un luncheon para un grupo de selectos mandatarios e invitados con un platillo emblemático llamado Coronation Chicken receta de Constance Spry, que aún se cocina en todo el país.

Durante la procesión participaron 30 mil miembros de las distintas armadas: de la Royal Navy, la Armada, la RAF y efectivos de la Commonwealth, así como de otras naciones que por entonces aún eran colonias británicas y un contingente de la policía metropolitana de Londres para ordenar a la población asistente.

Las fotos oficiales fueron de Cecil Beaton y las pinturas de los artistas Terence Cuneo, entregada hasta 1954, y Herbert James Gunn, quien creó el Retrato de estados de la Reina que reposa en el Palacio de Buckingham.

SUS PELDAÑOS

1977 Jubileo de Plata en conmemoración por los primeros 25 años de reinado. Realizó un tour por los primeros países del Commonwealth ubicados en la zona del Pacífico: Nueva Zelanda, Australia, Islas Fiji y Papúa Nueva Guinea, entre otros.

2002 Jubileo de Oro en conmemoración por los 50 años de su reinado. El tour la llevó en esa ocasión a Canadá, además de Australia y Nueva Zelanda.

2006 Cumpleaños 80. Para este aniversario de vida se celebraron dos fechas: su nacimiento el 21 de abril y el de Estado el 17 de junio. Recibió 40 mil tarjetas de felicitaciones de dignatarios, celebridades y súbditos, además de haber saludado desde la puerta del Castillo de Windsor a su pueblo reunido allí.

2007 Bodas de Diamante. La reina y el duque de Edinburgo celebraron el 20 de noviembre el 60 aniversario de su matrimonio y por ello acudieron a la casa de campo de Broadlands, en Hampshire, donde se llevó a cabo su luna de miel original.

2012 Jubileo de Diamante conmemorando 60 años de reinado. El tour fue por Reino Unido y los duques de Cornwall fueron en su representación a Nueva Zelanda, Australia, Canadá y otros países del Commonwealth.

2015 El 9 de noviembre de ese año se marcó la fecha de su récord como la monarca más longeva de Gran Bretaña. La anterior había sido la reina Victoria. Ese día rebasó los 23,226 días que su tatarabuela gobernó.

2016 Cumpleaños 90. Para celebrarlo hubo una misa de acción de gracias en St. Paul’s Church y un desfile oficial. La reina contrató a la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz para captarla en su mejor papel: el de madre y abuela. Salió con su hija Ana; con los más pequeños de la familia Windsor: sus bisnietos Mia Tindall, el vizconde James de Severn y su hermanita lady Louise, Savannah e Isla Phillips, el príncipe George y la princesa Charlotte, quien por ser la menor de todos apareció en brazos de la reina. También se hizo tomar una foto con sus perritos corgie, llamados Willow y Vulcan, y con otros de raza corgie, de nombres Candy y Holly.

2017 Jubileo de Zafiro para conmemorar 65 años de su reinado. En esta ocasión no hubo tour – pasó el día en privado en su residencia de Sandringham–, sino que con su consabido sentido del humor, Buckingham Palace publicitó una foto suya de 2014 con el juego de joyas de zafiro que su papá, el rey Jorge VI, le regaló el día de su boda.

QUEEN EN EVOLUCIÓN

Desde entonces hasta ahora, al menos cuatro generaciones han visto reinar a Elizabeth II y modernizer la corona dos veces: al ascender, desafiando el conservadurismo de las dos reinas (su abuela paterna, la reina María, y “la reina madre”, Elizabeth-Bowes), y en el siglo XXI, en el que ha permitido lo que a su hermana Margaret no le dejó hacer en su momento: matrimonios reales con divorciados, como el de Charles y Camilla; el de la plebeya Kate Middleton con el heredero al trono, William, y el de Harry y la divorciada/plebeya/ actriz Meghan Markle. Vaya que evoluciona con su corona.

Por Gabriella Morales Casas @CARASmexico