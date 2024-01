La reina Margarita de Dinamarca y sus looks más icónicos

Tras haber reinado durante 52 años, La Reina Margarita de Dinamarca anunció en su discurso de fin de año la abdicación a favor de su hijo el príncipe Federico. Dio a conocer que este 14 de enero pasará el trono a su heredero el príncipe Federico. Tras haber tomado esta decisión, se insinúa que ha tomado esta inesperada decisión para evitar el divorcio entre Federico y su esposa Mary Donaldson ya que, en otoño de 2023, salieron a la luz unas fotografías donde se vieron juntos Federico y Genoveva de Casanova en Madrid.

Además de ser la última reina de las monarquías europeas, Margarita de Dinamarca es conocida como un icono de la moda y la reina del disfraz. Ella es un ídolo cuando se basa en los detalles ya que en su boda con Enrique de Laborde elaboró un homenaje a sí misma llevando un broche en su vestido con forma de una Margarita con unos diamantes que pertenecían a su abuela. Este broche lo podemos relacionar con su look reciente en el discurso que dio de fin de año, ya que llevaba puesto el mismo broche junto con un vestido morado. Este broche es un statement piece que ha usado en varias ocasiones.

Getty Images

Ahora, hablemos de porque la reina es conocida por mostrar looks los cuales van acorde con cada situación. Se sabe que la reina es apasionada de la pintura, las ilustraciones, los bordados e incluso la escenografía. Gracias a esta faceta creativa, es capaz de llevar atuendos divertidos y coloridos. No olvidemos su look con su famoso abrigo lleno de colores que llevaba puesto en la ceremonia del caballo Ringstead durante sus vacaciones de verano en 2017. Ha demostrado su gusto impecable y elegante en la moda, pero sin dejar el color atrás. Varios de sus looks llevan rosas, azules, amarillos e incluso verdes. Como el vestido que usó en el banquete de año nuevo en el palacio Amalienborg el 1 de enero de 2014.

Getty Images

Getty Images

Algo por lo que es conocida la reina es su autenticidad y su forma de demostrarlo en la moda. Es una mujer que no le importa lo que los demás digan. Un look que enseña esto es en su visita al mercado local el 9 de agosto de 2008 en Cahors, Francia. Esta prenda de una simple camiseta y una falda lo dice todo. Aunque también cuando la ocasión es elegante, lo demuestra siendo una mujer con mucha elegancia. Durante una visita de estado de tres días del Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko de Japón a Dinamarca, se llevó a cabo un banquete estatal en el Palacio de Fredensborg, donde la Reina Margarita nos deleitó el 2 de junio de 1998 un vestido rosa con unos olanes fascinantes.

Getty Images

Desde que era niña, Margarita se ha presentado a la sociedad con nada más y nada menos que elegancia. Es por eso, que es importante destacar los looks de cuando era más joven.

Las perlas siempre le han quedado bien a Margarita y aunque no sean tan ostentosas como otras de sus joyas, le quedan perfectas. Cumplir 18 años en cualquier familia real no es cualquier cosa. Margarita en su cumpleaños 18 llevaba puestas unas perlas con un vestido blanco dejándose ver los hombros. Un estilo que marcó totalmente su entrada a la moda.

Getty Images

A tan solo unas horas del día que Margarita dejará el reinado en manos de su hijo Federico, esperamos presenciar un momento emotivo para muchos. En su último día siendo reina, pensamos que Margarita usará sus joyas más preciadas y un look único. Por ser la mujer que es con su gusto impecable en la moda, se puede predecir que usara algún color llamativo ya sea azul o rosa, ya que son los colores que más usa, y sin duda algo que no faltará será ese porte indiscutible con el que se caracteriza Margarita.