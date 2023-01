Las recientes y fuertes confesiones de Harry en la televisión británica

El hijo menor del rey Carlos III nuevamente habló sobre su familia en entrevistas para la televisión británica.

Con motivo del lanzamiento de su libro Spare, el príncipe Harry habló con el periodista Tom Bradby y dio impactantes revelaciones sobre la familia real británica. En la esperada entrevista que concedió para la cadena ITV, el duque de Sussex grabó una entrevista para un programa especial en el que comenzó explicando la razón por la que lanzó sus memorias.

El príncipe Harry asegura, “sentí que era un buen momento para poder contar yo mismo mi propia historia y me siento muy agradecido por ello”, no obstante, dijo que lamenta que hasta ahora habían sido “otras personas diferentes, con giros y distorsiones intencionadas, los que hablaban siempre de él”.

“Si todavía formara parte de la institución monárquica no creo que me hubieran dado esta oportunidad”, confesó sobre su obra que saldrá a la venta oficialmente el 10 de enero en Europa y Estados Unidos, sin embargo, se ha filtrado antes el contenido.

Harry puntualizó que su intención no es hacerle daño a su familia con esta biografía. “Amo a mi padre, a mi hermano, a mi familia y siempre lo haré. Nada de lo que he dicho en este libro o de otra manera ha sido con la intención de hacerles daño o lastimarlos”.

“Son muchos años de mentiras sobre mí y mi familia”, asegura en referencia al “acoso” que ha sufrido él y su esposa por parte de la prensa.

En este sentido, dijo que quiere arreglar las cosas con su padre y hermano, aunque no reconoce su comportamiento. “Creo que probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental y leer el libro, dirán, ¿cómo podrías perdonar a tu familia después de lo que te han hecho?, la gente ya me ha dicho eso. Y yo les respondí, el perdón es una opción más que posible porque me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano”. “De momento no los reconozco y es muy probable que ellos no me reconozcan a mí”, agregó.

Nuevamente, comentó que pide una familia y no una institución, “entiendo lo difícil que puede resultar para ellos el poder separar ambas cosas, pero para mí tiene que haber esa distinción después de todo lo que he presenciado y experimentado a lo largo de los años”.

Harry fue cuestionado sobre si asistirá o no a la coronación de su padre que tendrá lugar el 6 de mayo, “pueden pasar muchas cosas de aquí hasta que llegue el momento”. “Pero bueno, la puerta siempre está abierta y la pelota está en su tejado”, dijo sobre su padre quien tendrá que tomar la decisión. “Hay bastante que discutir y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar sobre ello, porque han sucedido muchas cosas en estos últimos seis años. Y antes de eso, también”.

Sobre la relación con su hermano William

El duque recordó una anécdota que vivió con su hermano durante el funeral de Isabel II. Mientras caminaban en procesión detrás de la reina dijo, “mi hermano y yo caminábamos por la misma ruta. Entonces, bromeamos y nos dijimos: al menos conocemos el camino”, haciendo referencia al recorrido que hicieron cuando despidieron a su mamá.

Por otro lado, Harry admitió que su hermano no intentó evitar su boda, sin embargo, le advirtió los problemas que le traería. “Nunca trató de disuadirme de casarme con ella, pero me transmitió muy pronto algunas preocupaciones al decirme, ‘esto va a ser muy difícil para ti'”.

En este sentido, cuenta que William, Kate y Meghan no se llevaron bien desde el principio. “No creo que alguna vez esperaran que tuviera una relación con alguien como Meghan, una persona con una carrera tan exitosa”. “Había muchos prejuicios de los que yo también era culpable al principio”.

“Eran algunas cosas de mi hermano y mi cuñada, en cómo actuaban o se comportaban, que lamentablemente yo sentía como si esos estereotipos estuvieran causando una especie de barrera para que la acogieran a Meghan de verdad y le dieran la bienvenida”.

“Actriz, estadounidense, divorciada, birracial… con todo lo que eso puede significar. “Si como muchos de mi familia, estás leyendo los tabloides y te guías por ellos, puedes acabar viviendo en esa burbuja en lugar de la vida real”, dijo.

Destacó que los príncipes de Gales eran fans de Suits, la exitosa serie televisiva protagonizada por Meghan, antes de que la actriz formara parte de la familia.

La polémica sobre los comentarios sobre el color de piel de su hijo Archie

En la entrevista de 2021 con Oprah, los duques de Sussex revelaron su preocupación sobre el color de piel de Archie, antes de que naciera, Harry dijo que no calificaría los comentarios como “racistas”, pero “por lo que yo entiendo de mi propia experiencia, hay una diferencia entre el racismo y el sesgo inconsciente”.

“Pero, una vez que se reconoce o se le señala como individuo o institución que tiene ese sesgo inconsciente, cuentan con la oportunidad de aprender y crecer a partir de eso, para que sea una parte de la solución en lugar del problema”.

