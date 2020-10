¿Llegó el momento de abolir la monarquía en Gran Bretaña?

Consultamos a dos expertas para saber si existe la posibilidad de abolir a la monarquía de Gran Bretaña y el negocio de la monarquía.

A casi un mes del tan esperado estreno de la cuarta temporada de The Crown en Netflix, todos estamos cada vez más interesados en conocer la historia y el futuro de la monarquía inglesa.

Pareciera muy lejana la fecha, pero recordemos que el pasado 8 de enero de este año los duques de Sussex tomaron la decisión de apartarse de sus funciones de la Corona dejando de percibir fondos públicos del presupuesto soberano que distribuye la reina Isabel II, apartándose de los compromisos reales, incluidos actos militares y dejarán de representar a la monarca, entre otras cosas.

El gran negocio de abandonar la monarquía

Lo que los medios definen como Megxit presume rumores a la intención de hacer negocios sin la intervención de la Corona.

Harry fue un gran orador en los Juegos Invictus, un evento para veteranos de guerra que han sufrido lesiones y accidentes en actos de servicio. Ahora podría recaudar mucho dinero como orador en eventos, algo imposible para su bisabuelo Jorge VI, el monarca tartamudo de El discurso del Rey.

Pero la pareja no obtendría ingresos solamente por esa vía, los duques ya patentaron una gama de artículos, entre ellos ropa y postales, bajo la marca “Sussex Royal”.

Y recordemos que hace poco se dio a conocer que los rebeldes de la corona firmaron un acuerdo con Netflix por 150 millones de dólares para producir series, documentales y programas infantiles.

Hablamos con Giselle PerezBlas, estratega especializada en comunicación política en medios y en opinión de la experta:

¿Cómo afecta el éxito de los royal rebels a la Casa Real Británica?

Harry y Meghan de alguna forma representan una crisis que sí cimbra a la monarquía, son un movimiento deconstructor de la corona, recordemos que Meghan es una mujer que representa la opuesto a las creencias que han sostenido durante cientos de años, una mujer feminista, con características físicas que simplemente no concuerdan con la fisionomía inglesa, un pasado con una trayectoria actoral, una vida pública y un divorcio.

Sobre Harry, ¿qué opina?

Es el hijo menor que heredó una ideología muy similar a la de su madre, una que pone en evidencia y rompe un sistema clasista, que polariza y que segmenta a la población. Juntos estos jóvenes fuera de serie deciden vivir bajo sus propias reglas, comúnmente cuando un rebelde sale del sistema, solemos creer que será castigado y le irá mal como parte de una reacción karmática, pero con Harry y Meghan está pasando lo contrario, aunado a sus proyectos profesionales, cuentan con el acuerpamiento de toda la opinión pública mundial, porque son personas que sí trabajan y que sí tienen contacto genuino con la población.

¿Llegó el momento de abolir la monarquía?

En estos momentos las monarquías fungen como un tema de relaciones públicas y como un elemento muy importante de las relaciones exteriores con otros países, pero también cruzan por política, ayudan a temperar procesos políticos internos, ayudan a direccionar la opinión pública y cuando este tipo de figuras se colapsan en un escándalo, sí tiene un impacto político-electoral, vínculos con otros países, lo que sucede es que se rompió el sistema y todas las estructuras que se sentían intocables, ahora, no sólo son más tocables que nunca, sino que están teniendo escándalos más grandes (pedofilia, racismo).

¿Crees que desaparezca la monarquía?

No se trata de desaparecer, el debate ahora está en los privilegios que tienen y en los costos que le generan al estado, a menudo la población se cuestiona si la monarquía aún cumple con sus funciones y el actual primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson respondió que la corona está más allá de todo reproche, eso habla de un debate electoral. Hasta ahora el único momento en el que la gente decidió no sólo cuestionar a su monarquía, hablar de sus privilegios, manutención, fondos, etc. fue en el proceso de duelo posterior a la muerte de la princesa Diana.

En palabras de Giselle, es un momento decisivo para la corona inglesa, en el que como institución o reacciona en esta crisis y corta con lo que la destruye o carga con el costo, aunque eso implique su propia destrucción.

Para dar una contraparte, consultamos a la periodista de Caras especialista en temas de realeza, Gabriella Morales-Casas.

¿Crees que Megxit golpeará realmente a la Corona Británica?

No. Los golpeados son ellos… Basta con ver que Harry bajó del índice de popularidad que se realiza cada año en el “Inegi” de la Gran Bretaña. Por un lado representaban la “modernidad” de la monarquía, pero la irreverencia hacia la propia Corona y la forma tan vulgar en la que se despidieron molestó el nacionalismo británico.

Hay que entender de qué país estamos hablando… Nosotros como mexicanos tenemos una visión antimonárquica por naturaleza, somos un país latinoamericano de preceptos más socialistas que capitalistas y no conocemos lo que es un gobierno parlamentario; nunca lo hemos experimentado.

Nuestro contexto socio político y cultural es tan distinto que no podemos mirar más que como espectadores de lo que significa para ellos la Corona. Para ellos es como si a nosotros nos arrebataran la historia de los mexicas, para acabar pronto. La Monarquía en Inglaterra – sin contar al Reino Unido o a la Gran Bretaña y mucho menos al Commonwealth– es tan poderosa simplemente porque va ligada al patriotismo de la nación. No hay más.

¿Entonces no ves indicios de su desaparición?

Para nada… Hay que revisar el índice antimonárquico de ciudadanos en la actualidad; de acuerdo al gobierno en su página oficial YouGOV, 7 de cada 10 británicos respaldan a la monarquía; ese índice no ha cambiado desde 2018 (habrá que esperar el de 2021).

El grupo que más los apoya es el de los mayores de 55 años, naturalmente; pero la población de 18 a 24 años presenta un 57 % del total. La peor baja de esa popularidad aplastante sucedió en 1997 cuando murió Diana de Gales, cuando el 29% de los ingleses querían desaparecer a la Corona porque estaban furiosos por la situación. ¡Y aún así no era ni la mitad de la población!

Pero para la Corona fue suficiente como para tomar acción y hasta mandar investigar por decreto real las teorías de la conspiración que atacaban a la propia reina.

¿Alguna vez se ha abolido la Monarquía en Gran Bretaña?

Sí. Fue tras el funesto reinado del rey Carlos I, comenzó una guerra civil en 1642 que culminó en que el jefe del ejército Oliver Cromwell tomó el poder como Lord Protector (una figura que existía como “regente” cuando un rey era menor de edad o estaba incapacitado); resultó un dictador (1653 a 1658), mandó destruir todos los símbolos imperiales incluidas coronas milenarias que databan del Siglo XII desde la invasión normanda del primer Rey de lo que hoy es Inglaterra, Guillermo el Conquistador.

¡Fue una masacre cultural! Los monárquicos, que eran demasiados, iniciaron una segunda guerra civil que culminó en la opresión desmedida del jefe de estado y la decapitación del Rey. Fue hasta su muerte que la monarquía retornó, en parte gracias a que el político y general George Monck negoció con el parlamento la restauración, que desde entonces, jamás se ha visto comprometida.

El heredero Carlos II tomó el trono y de paso exhumó a Cromwell de Westminster para ejecutarlo ya muerto en público… Este hecho se enseña en las escuelas británicas con especial énfasis. Por eso hoy la Corona utiliza sus glamorosos símbolos ancestrales: La State Coach de oro, la corona de St Edward… exige que la quieras.

Por eso ellos todavía “ascienden” como los dioses, se ungen en aceite divino y se coronan, no se proclaman, como lo hace la monarquía española, por ejemplo. Este un recordatorio constante de quiénes son y de que no se van a ir a ningún lado.

¿Cuestan más de lo que producen?

Es un equilibrio… La Corona Británica genera 88 billones de libras (88 mil millones de libras, algo así como 102 miles de millones de dólares) El Sovereign’s Grant, del que se desprenden todos los sueldos de la familia real que realizan actividades oficiales (los senior royals) se alimenta de una partida del Parlamento que se genera a partir de los impuestos de los ciudadanos, pero ojo, es solo un porcentaje del 15 por ciento.

De este, la Reina genera dinero de las visitas a los castillos reales (palacio ha revelado que este dinero se “recicla”, es decir, ella lo reinvierte en Hacienda para favor de la ciudadanía); pero existe el Privy Purse, que es el dinero que genera de forma privada y que incluye: la comercialización de la Royal Trust Collection, los dividendos como terrateniente del Ducado de Lancaster y el Ducado de Cornwall, la cría y competencia de sus caballos de carreras más la fortuna personal de cada uno de los Windsors…

Ellos le cuestan a la nación 95 millones de libras (111 millones de dólares), que es menos de lo que ella gana, es decir, genera, o sea, aporta. Es dinero que se queda en el país y es uno de los mayores activos turísticos, de marketing y consumismo del país y quizás de Europa al nivel del Vaticano y Roma misma.

¿Cuál será la suerte de Harry y Meghan?

Si se ponen listos se volverán celebridades influencers como los Obama, excepto porque el ex presidente y su esposa tienen una carrera a cuestas, los Megxit no… Su única gracia es haberse rebelado a la Corona.

Si Harry utiliza la filantropía con inteligencia y Meghan se convierte en una activista poderosa, serán bien vistos y estarán vigentes. Pero necesitan un plan de vida, veo muy bien lo de ser productores de Hollywood para proyectos que respalden estas ideas, lo de ser conferencistas; pero les urge definir un proyecto o la inercia de su fama se desaparecerá en un par de años y quedarán en el olvido como en su momento los duques de Windsor… Todos cargamos nuestras herencias espirituales; ellos también.

Por Carlos García y Alejandra Morón @CARASmexico