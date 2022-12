Meghan Markle recuerda cómo celebró la Navidad con la realeza

Dos años después de renunciar a la realeza, Meghan Markle recuerda cómo vivió la Navidad en Sandringham

La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, reveló en su serie documental, cómo celebró las fiestas decembrinas en 2017, cuando se acababa de comprometer con el hijo de la princesa Diana, “recuerdo perfectamente las primeras navidades en Sandringham. Llamé a mi madre y me preguntó cómo iba todo y yo le dije: ‘Ay Dios, es maravilloso”, dijo la duquesa de Sussex quien estaba descubriendo lo que era vivir en la monarquía británica.

Este año, la familia real británica, ahora encabezada por el rey Carlos III, quien ascendió al trono tras la muerte de su madre, la monarca Isabel II, seguirá la tradición de celebrar Navidad en el Castillo de Sandringham, donde la reina reunía a todos sus hijos, nietos y bisnietos, y donde ahora el monarca pasará la primera Navidad sin su madre.

Cabe mencionar que nadie había celebrado una Navidad con la soberana sin haber llegado al altar, sin embargo, con Meghan Markle, Isabel II, hizo una excepción a petición de su nieto Harry, debido a que la familia de ella se encontraba en Estados Unidos, no obstante, la duquesa de Sussex estaba a punto de formar parte de la familia.

“Era una gran familia como siempre había querido, había un movimiento constante, energía y diversión”, comentó Meghan y dio algunos detalles sobre cómo era la celebración. “En la cena me sentaron con el abuelo de Harry y me pareció maravilloso. Le dije ha sido genial, hemos hablado de esto y de aquello y Harry me dijo – está medio sordo, no ha oído nada- y yo – ah, pues a mí me ha parecido que ha ido bien”.

Cabe recordar que Meghan solo pasó dos navidades con la familia Windsor, en 2017 y 2018, cuando acudió embarazada de Archie, después todo cambió.

Te puede interesar: ASÍ REACCIONÓ KATE MIDDLETON AL DOCUMENTAL DE HARRY Y MEGHAN

HARRY ASEGURA QUE SU FAMILIA “MIENTE” PARA PROTEGER A SU HERMANO WILLIAM