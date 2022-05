Imágenes que demuestran el gran parecido de la princesa Charlotte con la reina Isabel II

La princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge Kate y William, cumple siete años y posa feliz con su mascota Orla en redes sociales.

Como era de esperarse, la cuenta oficial de los duques de Cambridge compartió enternecedoras imágenes de la princesa Charlotte, quien celebra hoy su cumpleaños número 7. En la publicación se observan las instantáneas de la hija del príncipe William posando en un bello jardín de flores para su madre Kate Middleton, junto a su tierna mascota Orla, una perra de raza cocker spaniel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Charlotte de Cambridge, nació el 2 de mayo de 2015 en el Hospital de St. Mary’s de Londres y es la única hija de los duques de Cambridge.

La nieta de la fallecida Lady Di, ha protagonizado junto a sus padres algunos compromisos reales, donde ha llamado la atención por el gran parecido que tiene a su bisabuela, la reina Isabel II.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Algunas fotos de la infancia de la monarca, -quien próximamente celebrará su Jubileo de Platino- comprueban que le heredó sus facciones a la hija de su nieto William.

Aunque también los internautas señalan que tiene un gran parecido a su abuela Lady Di por su actitud espontánea y desenfadada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Experta En Realeza (@expertaenrealeza)

Te puede interesar: LA PRINCESA CHARLOTTE Y SU DEBILIDAD POR LOS UNICORNIOS

Próximamente, la pequeña tendrá un lugar importante en el Jubileo de su bisabuela, donde junto a sus hermanos, los príncipes George y Louis harán su aparición en el balcón del Palacio de Buckingham y se unirán al desfile de carruajes en Trooping of the Colour, según The Telegraph.