Por qué la princesa Amalia de Holanda está amenazada de secuestro

Los reyes de Países Bajos revelaron que la heredera al trono, Amalia de Holanda vive amenazada y sin poder salir de casa.

La seguridad de la princesa Amalia de Holanda se reforzó el mes pasado después de que recibió una serie de amenazas por parte de la mafia. La hija de Guillermo y Máxima de 18 años de edad ya no vive en Ámsterdam, donde se encontraba estudiando Política, Psicología, Derecho y Economía, ya que ahora prácticamente no sale del Palacio Huis Ten Bosch, así lo dijeron sus padres durante una visita de estado que protagonizaron en Suecia.

“No puede salir. Es muy difícil para ella. No hay vida estudiantil para ella como la tienen otros estudiantes. Estoy muy orgullosa de ella”, afirmó Guillermo de Holanda ante los medios de comunicación. Por su parte, su mamá Máxima expresó su sentir al respecto, “muy orgullosa por la forma en que Amalia está llevando la situación”, aunque puntualizó que no es una situación nada agradable el ver a su hija en estas circunstancias.

El diario “Telegraaf”, aseguró que en “mensajes encintados del crimen organizado sobre un supuesto ataque o bien un secuestro se hacía referencia a la princesa y al primer ministro, Mark Rutte”. Fue entonces que el Servicio de Información del Gobierno (RVD), afirmó que la joven ya no vivía en el piso junto con sus amigas en el centro de Ámsterdam, mientras investigan los hechos.

Te puede interesar: EL APODO QUE LOS AMIGOS DEL PRÍNCIPE WILLIAM LE PUSIERON A KATE MIDDLETON

¿Quién amenaza a la princesa Amalia de Holanda?

Dicha publicación señala que las amenazas podrían haber surgido en el entorno Ridouan Taghi, la principal figura del crimen organizado en los Países Bajos, “que controla aproximadamente un tercio de todo el tráfico de cocaína en Europa”, según Daily Mail. Este sujeto se encuentra en una prisión de máxima seguridad situada en Vught, al sur de Países Bajos y es sospechoso por estar involucrado en asesinatos relacionados con el tráfico de drogas.

Para 2023, se prevé que Amalia de Holanda acompañe a sus padres en un visita oficial a Curaçao, Aruba y San Martin, en el Caribe, antiguas colonias de Países Bajos que aún forman parte del reino. Sin embargo, al conocer las declaraciones de los monarcas, el primer ministro señaló que las noticias son “terribles. “Nuestros servicios de seguridad trabajan día y noche para garantizar la seguridad de la princesa”, dijo la ministra de justicia, Dilan Yesilgöz.

De esta manera, los planes de la princesa han cambiado radicalmente; hasta ahora se encuentra asistiendo a clases en la Universidad de Ámsterdam pero ya no vive ahí junto a sus amigas, sino con sus padres y su hermana menor en el Palacio. Amalia no pudo seguir sus estudios con normalidad. “Tengo muchas ganas de que llegue. Espero conocer mucha gente, aprender cosas nuevas… pero el estudio es lo primero. No solo es diversión y fiesta”, decía Amalia con ilusión antes de su primer día de clases.

Te puede interesar: AGREDEN A KATE MIDDLETON Y SU REACCIÓN SE VOLVIÓ VIRAL