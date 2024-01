Se develó la verdadera razón por la que Meghan Markle no fue al reencuentro de los actores de Suits

Los Golden Globes 2024 captaron la atención no solo por las estrellas que desfilaron por la alfombra roja, sino también por una notable ausencia: Meghan Markle, la Duquesa de Sussex, quien no participó en el reencuentro de los actores de “Suits”.

El fenómeno “Suits”, que ganó nueva popularidad con su inclusión en el catálogo de Netflix, generó gran interés al parecer con la reunión de su elenco en los Globos de Oro.

Los actores Patrick J. Adams y Gabriel Macht representaron a la serie en la ceremonia, se encargaron de presentar el premio a la mejor serie dramática. Durante su aparición, bromearon sobre la relevancia tardía de “Suits” y su impacto en la cultura de streaming.

La decisión de Meghan Markle

Meghan Markle, quien interpretó a Rachel Zane en “Suits”, optó por mantenerse alejada del evento, lo que generó diversas especulaciones.

A pesar de las expectativas, trascendió que Meghan Markle declinó una invitación para reunirse con el elenco de “Suits”. Según informó “Page Six”, la Duquesa sí fue invitada pero alegó que tenía un compromiso previo que le impidió asistir al evento.

Su elección parece estar alineada con su deseo de desvincularse de su pasado como actriz, para enfocarse en su rol como Duquesa y en su posible incursión en la esfera política estadounidense. Markle parece buscar una imagen más seria y comprometida con causas altruistas, distanciándose de su personaje en “Suits”, que podría no alinearse con su nueva imagen pública.

Reacciones y comentarios en la ceremonia

Aunque Meghan Markle no estuvo físicamente presente en los Globos de Oro, su ausencia no pasó desapercibida. El presentador Jo Koy hizo referencias humorísticas a la pareja real, insinuando que recibían millones de dólares de Netflix “por no hacer absolutamente nada”. Estos comentarios son muestra de que aún existe un continuo interés y controversia alrededor de Meghan Markle y el príncipe Harry en el mundo del espectáculo y más allá.

La decisión de Meghan Markle de no asistir al reencuentro de “Suits” en los Golden Globes podría estar alineada con su enfoque actual en su vida como Duquesa y su posible futuro en la política. Su ausencia en el evento subraya, además de su transición de actriz a figura pública de otro ámbito, el interés continuo y las opiniones divididas que genera en el mundo del entretenimiento y la política.