El príncipe Harry y Meghan Markle pierden renovación de contrato millonario de Netflix

Netflix finaliza su contrato con los Sussex, según informó The Sun, la pareja que reside actualmente en California, no renovará su contrato plurianual con Netflix una vez que expire en septiembre.

El acuerdo, valorado en aproximadamente 100 millones de dólares y con una duración de cinco años, fue firmado en 2020, coincidiendo con su transición fuera de las funciones reales en Londres y el inicio de una nueva vida en Montecito, California.

El contrato les otorgó libertad creativa para desarrollar contenido alineado con sus valores, desde iniciativas de salud mental hasta proyectos de transformación social.

Hasta la fecha, Meghan Markle y el príncipe Harry han producido cinco grandes proyectos, incluyendo la explosiva docuserie Harry & Meghan, que se convirtió en el debut documental más exitoso de Netflix y aún permanece como la segunda serie documental más popular de la plataforma. Sin embargo, la más reciente producción de la duquesa de Sussex, With Love, Meghan, logró ingresar al Top 10 de Netflix en 47 países, pero la serie no figuró entre los 300 títulos más vistos de la plataforma de streaming.

El contrato con la plataforma concluye en septiembre y no se renovará, debido a que no se obtuvieron los resultados esperados. En estos cinco años lanzaron cinco proyectos, por los que recibieron 100 millones de dólares, una expectativa muy alta que no tuvo el resultado esperado en la mayoría de los contenidos.