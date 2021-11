Tres familias reales unidas a la Fórmula 1

Según comentó en su última entrevista a Fórmula 1 Podcast en julio de 2020: “Llamé la atención porque había salido campeón de Europa, había un asiento disponible y me lo ofrecieron; obviamente no iba a negarme a esa oportunidad, pero a la distancia te puedo decir que había gente más capaz en el equipo, yo no tenía tanta experiencia, la verdad es que la F3 3000 era una broma junto a la Fórmula 1”, dijo Dumfries.

Mónaco Primero que todo, debemos decir que la mayoría de los pilotos de F1 vive en Mónaco por la libertad de impuestos que ofrece el Principado, como Max Verstappen, Lewis Hamilton y el nativo de Mónaco Charles Leclerc. Lo segundo es que el GP de Mónaco es como el Festival de Cine de Cannes: todo el territorio se vuelca en el espectáculo, que además ocurre en circuito callejero, lo que hace posible que desde gran variedad de hoteles, departamentos y casas en Montecarlo la carrera sea visible para todos y no solo para los que pagan boletos. España La fiebre del automovilismo entró a Europa con todo, y España no se quedó atrás, desde los primeros Grand Prix amateurs hasta la fiebre profesional de los años 50 tuvo una presencia importante no solo como anfitrión, sino con la figura de su piloto histórico Alfonso de Portago, ahijado del rey Alfonso XIII (depuesto durante la Guerra Civil Española) y heredero al marquesado de Portago. Nació en Madrid pero creció en Londres, donde se aficionó a las carreras. Te puede interesar: CONOCE A LOS JÓVENES PILOTOS QUE ESTÁN DANDO DE QUÉ HABLAR Portago corría para Ferrari y fue el primer español, y durante mucho tiempo el único, en haber conseguido un podio en Fórmula 1, también obtuvo el segundo lugar en el GP de Gran Bretaña en 1956.

