Tania Ruiz celebra su cumpleaños y presenta a su novio por primera vez

Hace unos meses, Tania Ruiz anunció su separación del exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto, ahora, feliz y enamorada presumió al hombre que conquistó de nuevo su corazón.

Tania Ruiz compartió la primera imagen oficial junto al ingeniero industrial español Manuel Serrano Ortega, fundador de Coolhunting Group, a quien le dedicó un extenso y amoroso mensaje agradeciendole que llegara a su vida tras su separación.

“Hoy mi cumpleaños 36. Tantas cosas que tengo que agradecer que solo volteo al cielo a decir, gracias Dios por bendecirme tanto. A veces necesito que el tiempo pase más despacio, porque la felicidad que hoy tengo hace que pase demasiado rápido”, expresó.

“Hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a mi novio. Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias por darme tanto amor cuando más lo necesitaba”, mencionó.

Tania destacó que gracias al amor que le ha dado su nueva pareja pudo sanar su corazón. “Entre más te conozco más me conozco. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar lo que pasaba nuestro mundo me salvaba. Sané cuando me deje sentir. Si algo me ha dolido desde que te conozco, son mis cachetes de tanto sonreír. Nuestro mundo, mi lugar, mi casa en cualquier lugar. Te amo infinito"-

¿Quién es el nuevo novio de Tania Ruiz y a qué se dedica?

Es un empresario español, ingeniero industrial que cuenta con un doctorado en Transformación Digital, además, se desempeña como CEO de Coolhunting Group, una consultora global especializada en CoolHunting Empresarial, -conjunto de técnicas y metodologías para conocer tendencias que marcan el contexto de un mercado-que actualmente cuenta con una red de Coolhunter repartidos en más de 54 países del mundo.