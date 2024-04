Así es el nuevo look de Christian Nodal sin tatuajes ni bigote. ¿A quién se parece?

En cuanto a cambios de look, hay de cambios a cambios, y Christian Nodal acaba de dar uno de los más radicales que hemos visto. Nodal no solo se está estrenando como papá, el cantante de regional mexicano presumió una nueva imagen sin tatuajes ni bigote y definitivamente parece otro.

Christian Nodal publicó un par de fotos en su cuenta de Instagram en la que aparece libre de los tatuajes en la cara y manos que presumió por años. Además, también sale sin bigote y barba, por si fuera poco, en una de ellas, deja a un lado el sombrero y las botas y se enfunda en un elegante traje, viéndose irreconocible.

En el post dice: “Si alguien te dice que yo me volví un c@bron… DILES QUE UN KBR@N Y MEDIO”.

Christina Nodal versión 2.0. ¿Cuál te gusta más? Instagram @Nodal

Así han reaccionado los fans al nuevo look de Christina Nodal

Las respuestas de las y los fanáticos al nuevo look de Christina Nodal no se hicieron esperar. Al momento de escribir esta nota, el post superama los 666 mil likes y se acercaba a los 8 mil comentarios. Entre estos sobresalían algunos que decían: “Johnny Depp, ¿eres tú?”, del cantautor Carlos Neda, y “Nodal koreano no exist..... 🔥", de la usuaria @aandreaa.g, y en algunos mal se refieren a él como “El Nodal premium”.

El nuevo look de Christian Nodal ha causado revuelo en las redes sociales, ¿significa esto un cambio en el estilo musical del cantante? Eso aún no lo sabemos, pero por lo pronto, los tatuajes, las botas, los chalecos y los sombreros han quedado atrás para dar paso a alguien que podría desfilar pronto en las pasarelas.

