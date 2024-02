‘Checo’ Pérez se sincera sobre su futuro y revela cuándo podría retirarse

Siendo uno de los mayores exponentes del pilotaje en México, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien a sus 34 años lleva toda una vida dedicada a la velocidad, dio detalles de su futuro retiro y reveló cuándo podría llegar el momento de dar por terminada esta etapa dentro de su trayectoria profesional.

Sergio ‘Checo’ Pérez confiesa si ha pensado en retirarse de la Fórmula 1

Durante una conversación sostenida recientemente con una plataforma deportiva de W Radio, Sergio Pérez, mejor conocido como ‘Checo’ fue cuestionado sobre si ha llegado a pensar en retirarse y los planes que tiene a futuro.

El piloto, considerado como uno de los más relevantes de este deporte en México, respondió contundentemente a la pregunta, asegurando que de momento no tiene contemplada esa opción dentro de sus planes.

“No, yo todavía lo veo muy lejos. Tengo mucha energía, muchas ganas, especialmente por este inicio de temporada. Sin duda está más cerca el final que el inicio, pero aún no es algo que piense hacer. Simplemente pretendo iniciar fuerte esta temporada. Estoy seguro de que este no será mi último contrato en la Fórmula 1”, dijo el piloto oriundo de Guadalajara.

El piloto aseguró que aún no tiene pensado retirarse Getty

Lo que espera de la próxima temporada ‘Checo’ Pérez

Sergio Pérez, quien recientemente celebró su cumpleaños número 34, externó su entusiasmo previo al inicio de la próxima temporada de la Fórmula 1. En esta edición, prevista para comenzar el 2 de marzo, ‘Checo’ se dice totalmente enfocado en obtener resultados de excelencia que le permitan competir por el campeonato de pilotos.

“Ese es el objetivo principal, pero para ello debemos tener una evolución importante durante el año. Estoy seguro de que vamos a arrancar la temporada fuertes, aunque va a estar de nuestra parte del garaje tener esa evolución”, explicó Pérez, que seguirá integrando a la escudería de Red Bull en las próximas carreras programadas para la temporada.