Papá de Checo Pérez responde a las declaraciones de Lucía Méndez sobre su relación

Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Checo Pérez, han sido relacionados sentimentalmente en los últimos meses, y aunque el empresario mostró su interés por la actriz, ella aseguró que solo mantienen una buena amistad.

El empresario dijo que incluso le gustaría Lucía Méndez para esposa, pero la famosa no desea lo mismo y lo aclaró en más de una ocasión. “No tengo novio. Agradezco mucho que hable bonito de mi, pero solo somos amigos, lo he visto muy poco”, dijo.

Tras las declaraciones de Lucía, Antonio Pérez Garibay reaccionó y confirmó que entre ellos no existe un romance, “Lucía es una gran mujer y una gran diva, pero no existe un noviazgo. Para mí, el simple hecho de que sea mi amiga, de vivir lo que disfrutamos juntos, la forma en la que nos reímos. Para mí sería un honor todo lo demás pero lo único que existe es una amistad, un gran respeto. Lucía no es una mujer fácil”, expresó.

Finalmente, el político dijo que entre ellos no existe la posibilidad de tener algo más que una amistad.

“Es una amistad, con Lucía no puedes ir más allá de eso, es más que cualquier mujer, es simpatiquísima, lo más importante ahorita es su salud. Está mucho mejor que algunas de 50, está impresionante”.