La carrera más navideña llega por 5ta ocasión a la ciudad de México

Conversamos con Renata Yañez, empresaria mexicana, que junto con su hermana Daniela, trajeron el concepto de The Santa Run a México, una carrera con causa en beneficio a los niños con cáncer.

Es una vista increíble, ya que todos los competidores corren vestidos de Santa Claus. En las diferentes modalidades es posible ver niños , adultos mayores y hasta mascotas, toda la familia es bienvenida en esta divertidísima experiencia. La cúal se celebrará este 17 de diciembre en el parque La Mexicana en Santa Fe.

¿Cómo se les ocurrió traer el concepto de “The Santa Run” a México?

Pues mira, fue muy chistoso porque en la universidad nos fuimos a estudiar a Australia y ahí fue la primera vez que lo vimos. Todos nuestros amigos nos empezaron a invitar y yo no entendía bien cómo estaba la cosa. Entonces, llegaron los uniformes, todo el mundo se empezó a disfrazar y de verdad yo me quedé en shock, de decir, “¿oye, 5,000 personas van a correr al mismo tiempo vestidos de Santa?” Y me encantó, me quedé como pasmada. Yo y mi hermana pensamos, ¿por qué no está en México?

A partir de ahí empezamos todo el proceso del registro de marca, del permiso de poder hacer las solicitudes. Nos tardamos como un año y medio, casi dos, en conseguir todos los permisos. Entonces, así fue como inició la idea de traerla a México cuando la vimos en Australia.

¿Cómo es “The Santa Run”?

Es una experiencia 360, buscamos generar muchas cosas. Buscamos fomentar el deporte, tanto en niños como en adultos y personas mayores. También queremos unir a la gente en esta época navideña. Es súper importante que pasen un buen rato con familia y amigos. Lo que hicimos fue diseñar un evento en donde no solo sea ir a correr, te dan tu medalla y te vayas, sino que sea una experiencia total en donde, aparte de correr, estás con la nieve, estás con la música navideña y después viene un post evento que está abierto y es sin costo para los corredores y para familiares y amigos, en donde todos pueden convivir.

Va a haber villancicos, habrá concierto de Santa Grinch, habrá rifa, regalos, oportunidades de fotos con Santa y más. Entonces, realmente es un todo incluido, por así decirlo, en una experiencia.

¿Cómo ha cambiado la carrera en estos cinco años?

Ha sido increíble. La verdad es que ha sido un cambio enorme. El primer permiso que nos dieron fue para 1,500 personas. Y ha ido avanzando. La primera edición, nosotros planeamos hacerla de 800, pero las ventas se dispararon. Entonces, gracias a Dios, año con año, se han podido ir creciendo. Se ha mejorado el uniforme, se ha mejorado el proceso de compra. Por ejemplo, este año es el primer año que estamos dejando que la gente reutilice su traje de años anteriores. Tengo gente que ha ido a las cinco ediciones y tiene cinco trajes diferentes de Santa, entonces también para ayudarles al costo y para el planeta. Este año se puede reutilizar el traje y tú puedes nada más comprar tu inscripción. Entonces, ha sido un cambio enorme.

¿Qué va a hacer de esta edición algo especial?

Siempre habíamos hecho un concierto de Santa Claus y Grinch. Pero este año vamos a meter 45 minutos de villancicos. Son más de 20 personas en el estrado, van a estar tocando violines e instrumentos con villancicos. Entonces, creo que esto le va a dar un súper plus a la carrera. Empieza desde que llegue el primer corredor a la meta, eso va a estar padrísimo este año.

¿Qué planes tienen a futuro para The Santa Run?

Estamos planeando muchas veces para un futuro. Estamos planeando hacer una colección de medallas que vaya a ser como en grupo, entonces queremos lanzar una que sea un jengibre, un árbol de navidad, un Santa Claus, un muñeco de nieve. Y la quinta edición va a traer una medalla con todas esas. Entonces, estamos en mi proceso de diseño, a ver si se van a juntar entre todas y va a ser como un rompecabezas. Estamos viendo hacer una edición en donde los niños sean duendes. Entonces, sí, traemos muchas sorpresas por venir y soy fiel creyente de que hay que innovar para poder crecer.