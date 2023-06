Alejandro Sanz habla por primera vez sobre su ex Rachel Valdés

Luego de que la prensa española diera a conocer la ruptura de Alejandro Sanz con Rachel Valdés, el cantante se pronunció al respecto en medio de su crisis personal.

Alejandro Sanz habría sido quien tomó la decisión por un “desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres”. El periódico El Mundo reveló que la ahora ex pareja estaba atravesando una crisis. “Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz”, reveló dicha fuente.

Esta noticia llega en medio del alarmante mensaje de Alejandro Sanz que le dio la vuelta al mundo y que preocupó a sus fans. “No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar en ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresó hace unos días.

Cabe recordar que la relación entre Rachel Valdés y Alejandro Sanz comenó en 2019, tres meses después de que el cantante terminó su relación con Raquel Perera, con quien tiene dos hijos, Dylan y Alma.

Ahora, para evitar todo tipo de especulaciones, el intérprete de “Amiga mía”, decidió enviar un contundente mensaje en sus redes sociales sobre Rachel Valdés.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estad de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Rachel, cariño tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, expresó.

¿En dónde está Rachel Valdés?

La revista Hola dio a conocer que la artista abandonó el domicilio donde vivía junto a Alejandro Sanz, situado en la urbanización de Somosaguas (Madrid). Además de llevarse sus pertenencias, Rachel también se fue con su hijo Max hacia Barcelona, ciudad a la que llegó desde los 20 años, cuando era estudiante. Según dicha fuente, la artista está muy afectada.