Ana Brenda Contreras ya tiene listo su vestido de novia, estos son los detalles

La actriz Ana Brenda Contreras está a muy poco tiempo de llegar al altar con su pareja, el empresario Zacarias Melhem, con quien se comprometió este año.

La intérprete dijo que su pareja llegó a su vida por sorpresa y que nunca imaginó que se casaría con él.

Ana Brenda Contreras Instagram @anabreco

“El otro día leí una frase que decía que: ‘A qué edad te diste cuenta que cuando no quieres pareja o estás en el mood de no, es cuando conoces al amor de tu vida’, y la verdad es que así me pasó, no me imaginaba toda mi vida de chiquita vestida de blanco o casándome. Me da mucha ilusión hacerlo con alguien que realmente es el indicado”.

La artista de 37 años de edad dijo que la fecha de la celebración aún no está definida, aunque ya comenzaron los preparativos para que se lleve a cabo en 2024.

Sumamente emocionada, la futura novia compartió que tras una larga búsqueda encontró el vestido ideal para su boda en la que reunirá a sus familiares y amigos más cercanos.

“Ya lo tengo. Soy muy práctica, las personas que me conocen saben que siempre sé lo que no quiero... entonces fue muy fácil porque ya sabía como de: ‘Esto no, esto no, quiero algo en específico, entonces eso ya lo tengo arreglado”, dijo.

Ana Brenda Contreras comentó que está disfrutando al máximo del proceso de organización para su enlace nupcial.

“Todo va increíble, la verdad es que no es cualquier cosa, es algo muy importante, pero creo que lo más importante es el proceso, disfrutarlo, el estar bien, el no perder el enfoque de lo que realmente es, que no es un festejo sino una decisión de vida y compartirlo con la gente que más queremos”.