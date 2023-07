Ana Claudia Talancón: “Vivir en gratitud ayuda a la estabilidad mental”

Con más de 45 producciones realizadas y casi 30 años de carrera, Ana Claudia Talancón es sin duda una de las actrices más emblemáticas y queridas de la televisión mexicana. Actualmente, la artista nos comparte dónde se encuentra en este punto de la vida y su carrera.

“Me siento plena, tranquila, en paz de mis emociones y más balanceada, lo cual creo que es el verdadero éxito. Por lo menos para mí. Yo sí necesito ese momento entre proyectos para descansar, estar con mi familia y para cocinar chiles en nogada con mi abuela (risas). Claro que me encanta ver los frutos de mis proyectos y de mi esfuerzo pero ese espacio si es necesario”, comenta.

Ser artista no es una profesión fácil, vivir muchas vidas dentro de una puede ser una tarea de drenaje y algo muy exhaustivo. Esto es algo que Ana Claudia conoce bien. “Adoro mi trabajo, viajar en el tiempo, conocer a personas maravillosas, ir a lugares que nunca imaginé conocer me encanta, pero también amo a mi familia, amo comer, hacer esculturas y estar con mi perrito. Trabajar de sol a sol no lo es todo”, afirma.

Ana Claudia Talancón habla de la salud mental

En cualquier tipo de profesión, la salud mental es algo que debemos priorizar, sin embargo, no es algo tan común discutido entre la profesión de actuación. Además de horarios hécticos, esfuerzo físico, mental y emocional, llega la ocasión en la que los artistas deben interpretar personajes con historias sumamente fuertes y pueden verse muy fácilmente envueltos en la vida de ellos.

“Es algo que cada vez se va normalizando más y me parece super importante porque te llegas a sumergir en emociones muy fuertes y oscuras que tal vez pueden manifestarse en algo que si te pasó en la vida real y lastimarte de nuevo. Claro que es mucho más fácil vivir esas experiencias a través de la actuación que de forma personal, y que además te paguen por ello! (risas) “,comparte.

En palabras de la actriz, Ana Claudia Talancón menciona que es muy interesante meterse tan rápido en un personaje y conectar de forma tan profunda debido que a veces simplemente te identificas con él o ella. “Mientras más cosas te pasan, más interesante se vuelve la historia así que termina siendo algo muy intenso. Pero claro que también desgasta emocionalmente”, afirma.

Por otro lado, la famosa menciona también que lidiar con la fama no siempre es algo sencillo, ya que al abrir las puertas de la privacidad, no siempre es sencillo volver a cerrarlas.

“El día que se me ocurrió hablar de la adopción, no hay día desde entonces que no me incomoden haciéndome preguntas que aún estoy trabajando, que todavía estoy descubriendo por dónde las llevo, pero sobre todo que muchas veces no tengo ganas de hablar de ellas. Los medios algunas veces son muy insensibles con temas así":

Existen actrices y actores que siempre se quedarán con nosotros debido a lo bien que interpretaron a un personaje. En el caso de Ana Claudia, es Charly de “Soy tu Fan” quien conquistó los corazones de todos quienes vimos la serie.

“Respecto a Charly, me llena de agradecimiento y gratitud saber que es un personaje que sigue en los corazones de la gente y que quieren más. Estoy muy emocionada por la tercera temporada, que está por estrenarse alrededor de septiembre, sobre todo porque los personajes han crecido durante todos estos años y creo que el público los va a recibir muy bien”,explicó.

Actualmente, Ana Claudia se encuentra por estrenar tres series y tres películas. Soy tu Fan, El Galan y Pedro Infante son algunas de ellas. Dentro de esta última, Ana Clau le dará vida a María Luisa León, quien contrajo matrimonio con el famoso artista durante el año de 1937.

“La época es algo que disfruto demasiado en la vida. El vestuario, los carruajes, los detalles, el estilo de maquillaje y peinado, la joyería, todo. Todo me fascina, creo que últimamente cada que se hace un proyecto de época, se le ha dado el cuidado necesario para lograr ese viaje en el tiempo. Me divertí, lo disfruté y la sufrí muchísimo porque este señor era un mujeriego y a mi me tocó ser su esposa, no fue el personaje más divertido (risas)”.

Finalmente, Ana Claudia Talancón no compartió un pedazo de sabiduría que puede funcionar tanto para la vida, como para iniciar en la actuación.

“Hay que saber tener la sensibilidad, tranquilidad y responsabilidad para saber en qué somos buenos y cuales son las herramientas que tenemos para dedicarnos a eso que queremos. Porque tal vez tu eres buenísimo para la pintura pero odias pintar, o tal vez tu talento es la equitación pero quieres dedicarte a la arquitectura!. Entonces, si realmente quieres hacer algo,sin antes asegurarte que tienes las herramientas que tal vez te lo puedan facilitar, vas a tener que dedicarle mucho tiempo. Como si fueras un artista de alto rendimiento.”