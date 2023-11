Anahí revela que se encuentra mal de salud: “todavía no sabemos qué es lo que tengo”

La participación de Anahí en los siguientes conciertos de la gira Soy Rebelde Tour podría estar en riesgo debido a la que la famosa mexicana no atraviesa por un buen momento de salud.

“Dios mío, pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es Covid, eso creo, me acaba de dar hace muy poco por quinta vez”, escribió Anahí en sus redes sociales con una fotografía donde se observa el termómetro marcando 38.6, de temperatura, lo que significa un cuadro de fiebre.

“Mi querida gente de Brasil. Todavía no sabemos qué es lo que tengo, los doctores ya están aquí y haremos pruebas. Daré lo mejor de mí en los conciertos que nos quedan, espero poder estar a la altura de lo que ustedes merecen”, dijo la famosa en sus redes sociales.

Sin duda, el regreso de la agrupación RBD se ha convertido en todo un fenómeno musical y generacional que trajo de vuelta a los escenarios a los famosos que marcaron la infancia y adolescencia de muchas personas en el mundo. Sin embargo, los integrantes de la banda se han presentado en varios lugares sin poder descansar por completo, lo que ya está comenzando a mermar para algunos, especialmente Anahí.

Esto sucede a poco tiempo de que la agrupación llegue a tierras mexicanas para presentarse ante sus fans que han esperado mucho tiempo para verlos. No obstante, la presión de la gira ha comenzado a pasar factura a la cantante que hasta el momento no ha dado a conocer qué es lo que tiene.

Como era de esperarse, Anahí recibió el cariño y los buenos deseos de sus fans para su pronta mejoría, pese a ello, se mantiene la preocupación sobre su presencia en las fechas pendientes en Sao Paulo, Brasil.