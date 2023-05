Así pasó Piqué tiempo de calidad con sus hijos en Miami

Piqué está aprovechando como puede los días que tiene permitido estar con sus hijos en Miami. El ex futbolista llegó a esta ciudad al sureste de Florida con cara de pocos amigos y sin la compañía de Clara Chía, para visitar a Sasha y Milan, quienes ahora viven con Shakira en un nuevo hogar.

Esto hizo Piqué con sus hijos en Miami por primera vez

De acuerdo con El Nacional, Piqué llevó a sus hijos por pizza, pero no fue cualquier pizzería, pues tendría un significado especial en las memorias del ex futbolista. Señalan que Piqué, Sasha y Milan fueron vistos en La Leggenda, mismo sitio al que el también influencer de 36 años habría salido a cenar con su ex, Shakira, mientras eran pareja.

De acuerdo con La Vanguardia, “será Piqué quien tenga que desplazarse para visitar a sus hijos de manera regular al otro lado del charco”. Y es que el medio rescata que parte del acuerdo con la custodia del lado de Shakira menciona que “el exfutbolista podrá estar con sus hijos durante 10 días al mes”, situación que podría ocurrir más pronto de lo pensado.

Además las Mamarazzis han comentado que Shakira ya se siente más acomodada en su vida social en Miami, pues está con más amigos conocidos de los que tenía en Barcelona. Eso sí, Piqué no llegó a casa de Shakira, sino que eligió un hotel, y se quedará por 5 días.

Piqué regresó a Miami después de celebrar el cumpleaños de Clara Chía

La visita de Piqué a sus hijos viene poco después de que se le haya visto celebrar el cumpleaños 24 a Clara Chía en Emiratos Árabes. De acuerdo con las Mamarazzis, Piqué y Clara Chía habrían elegido viajar a Adu Dabi porque ahí los periodistas no tienen permitido perseguirlos con cámara en mano, a diferencia de los paparazzis que actúan en España, por ejemplo.

Es uno de los destinos con más privacidad, así que casualmente llegaron a las mismas tierras donde habita el rey emérito Juan Carlos I y ahora su nieto Froilán, hijo de la infanta Elena. “No están en Cataluña, no están en España... están en Abu Dabi”, dijeron las periodistas, "¿tú sabes lo difícil que es para los papaprazzi trabajar en Abu Dabi? [...] Fue para evitar celebrar el cumpleaños de Clara Chía rodeados de periodistas”, añaden, después de confirmar que los abogados de Piqué y Shakira se han reunido para seguir hablando del cuidado de los hijos que tienen en común.