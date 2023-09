Así respondió Ana de la Reguera cuando le preguntaron por Poncho Herrera

Al regresar de Italia, después de su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde la actriz tuvo un papel importante, Ana de la Reguera volvió a su casa en Los Ángeles y cuando hizo una escala en la Ciudad de México fue abordada por la prensa.

La famosa fue cuestionada sobre su ruptura con Poncho Herrera, y aunque Ana se limitó a dar declaraciones sobre el actor, comentó que se encuentra muy bien después de haber tomado unas vacaciones con sus amigos.

“Todo muy bien, estoy muy contenta, muy tranquila, regresando de vacaciones súper feliz, fui a trabajar, estuve en Venecia, estuve con muchas cosas de trabajo, esos últimos días me la pasé en Roma, increíble, con amigos míos”, expresó.

Ante la insistencia de los medios por obtener una declaración sobre su relación con Poncho Herrera, Ana dijo de manera contundente, “la verdad no me gustaría hacer ningún comentario. No tengo ningún comentario al respecto”.

“Yo siempre he estado muy bien, yo creo que todo lo que soy y lo que pienso, quedó plasmado en mi serie, cómo soy y ahí lo pueden saber”, concluyó y expresó que está totalmente abierta al amor.

Cabe recordar que el flechazo entre los actores surgió el año pasado, cuando ambos formaron parte del proyecto, "¡Qué viva México!”, aunque al principio mantuvieron su romance con discreción, fue hasta este año que comenzaron a hacer apariciones públicas juntos y tomados de la mano. Sin embargo, hace un mes salió a la luz que habían terminado su relación sentimental, debido a que dejaron de seguirse en sus redes sociales y ya no se han dejado ver juntos.