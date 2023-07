Así sorprendió Erik Rubín a Andrea Legarreta por su cumpleaños 52

Fue a inicios de año que Erik Rubín y Andrea Legarreta dieron la noticia de que se separarían tras 22 años de matrimonio. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que eran una de las parejas más estables dentro del medio del espectáculo. Lo cierto es que aunque la separación llegó, ambos están viendo qué hacer con la relación en el futuro, y no los hemos visto del todo distanciados: están haciendo la obra ‘Vaselina’, han vacacionado juntos y están muy unidos a sus hijas. Ahora los vimos en un nostálgico momento por el cumpleaños 52 de Andrea Legarreta, donde Rubín tuvo un gesto muy emotivo con ella.

Erik Rubín felicitó a Andrea Legarreta de esta romántica manera

Erik subió una foto de Andrea frente a un pastel con los números ’52' en forma de vela, y escribió: “qué afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda le gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños, Andrea Legarreta”. Por su lado, la conductora le comentó en esa foto: “hoy me preguntaron cuál sería mi deseo de cumpleaños… Lo ÚNICO que tengo es agradecimiento!!! Gracias por lo vivido y compartido!! Gracias por lo construido y el amor que nos ha sostenido en todos los momentos y etapas! También te amo!! A seguir compartiendo vida!!”. Su hija Mía Rubín también subió una linda foto de ambas con un mensaje especial: “hoy celebro tu vida y agradezco eternamente que estés en la mía. Eres una maravillosa mujer y la mejor mamá del mundo. 💞 Sigue iluminando nuestras vidas, lucecita”.

En abril el cantante dio una entrevista a Maxine Woodside y reveló que todavía vivía en la misma casa que Andrea Legarreta, aunque en la terapia les recomendaron dejar de vivir juntos —cosa que sí planeaba hacer Rubín. “No he salido [de la casa] está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir, esa es la verdad”, dijo Erik a Maxine. Mencionó que no ha dormido bien, “muchas noches con pesadillas, sin poder dormir bien. Pero yo soy una persona positiva, y sé que todo esto ya nos está trayendo cosas nuevas y que desde el amor todo se acomoda”, añadió.

La actriz y conductora de 52 años contó la historia de cómo conoció y formó una familia con Erik Rubín a TVyNovelas —este 1 de abril 2023 habrían cumplido 23 años de casados.

“A Erik lo conozco prácticamente desde que éramos niños, porque yo estudiaba en el Centro de Capacitación Infantil, y los Timbiriche estudiaban ahí. Luego coincidimos en Alcanzar una estrella II, no hacíamos escenas juntos pero nos saludábamos, y siempre me cayó muy bien. Además puedo decir que siempre fui su fan porque me encantaba cómo cantaba”, reveló Andrea.

TVyNovelas también explica que el flechazo se dio cuando el empresario Rafael Villafañe los presentó en una disco, y el cantante le confesó sus sentimientos. En el 2000 contrajeron matrimonio en Acapulco y tuvieron dos hijas, Mia y Nina.