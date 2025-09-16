Bad Bunny sorprenderá a sus fans con ver su concierto en vivo desde streaming

Sorpresa para los fans del también llamado “Conejo Malo”. Su último concierto en su tierra natal será transmitido por streaming para que lo pueda ver todo el mundo.

Bad Bunny no se quiere ir de Puerto Rico, y por ello decidió extender su residencia en el Coliseo José Miguel Agrelot por una noche más que será vista en vivo por todas y todos sus fans.

Su último show se realizará el sábado 20 de septiembre, y la venta de boletos estará disponible el miércoles, exclusivamente para residentes de Puerto Rico.

Sin embargo, para todos aquellos fans de Benito, podrán ver el concierto desde sus casas o desde donde se encuentren, ya que el cantante dio la gran sorpresa de que esta última fecha será transmitida al mundo entero vía streaming.

Bad Bunny compartió en sus redes sociales que se unió con Amazon para llevar su música a todo el mundo. Quienes nos se quieran perder de este show podrán verlo a través de Prime Video, la app de Amazon Music y el canal de Twitch de Amazon Music a partir de las 8:30 pm, hora de Miami.

Amazon también anunció que se asociará con el artista en iniciativas en Puerto Rico que incluyen, “educación, ayuda en desastres y empoderamiento cultural”.

Cabe mencionar que desde julio pasado, Bad Bunny se ha presentado todos los fines de semana en el Coliseo, acumulando más de 30 shows e invitados especiales entre ellos Belinda y Ricky Martín.

La residencia de conciertos del artista probablemente ha generado cientos de millones de dólares en ingresos turísticos para Puerto Rico. Hace unas semanas, Bad Bunny declaró que no estaba dispuesto a hacer una gira en Estado Unidos debido a las agresivas actividades de detención del ICE.

Por el contrario, el famoso llegará a México en diciembre como parte de su gira “Debí tirar más fotos”, donde ofrecerá ocho espectáculos en el renovado Estadio GNP Seguros.