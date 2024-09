Belinda habla de su nuevo albúm: “soy multifacética y me gusta hacer diferentes sonidos”

ASÍ NACIÓ EL NUEVO CONCEPTO DE LOS CORRIDOS TUMBADOS PARA BELIK

Los fans de Belinda están ansiosos mientras esperan el anuncio oficial del lanzamiento del nuevo disco de la estrella pop. Aunque se han revelado detalles del proyecto, todavía es una incógnita el título y la fecha de lanzamiento. Sin embargo, hay algo que no queda en duda y es que el regional mexicano estará presente.

Belinda explicó que siempre ha sido una artista que le gusta incursionar a nuevos géneros y que no es nada nuevo, desde la cumbia que hizo con los Ángeles Azules ‘Amor a primera vista’ hasta ahora con Natanael ‘300 noches’ y su éxito ‘Cactus’ que tiene una mezcla de pop y regional. “Soy multifacética en este sentido, me gusta hacer diferentes sonidos porque me gusta y amo la música mexicana. Es importante mencionar que la música mexicana es hermosa y siempre me pregunté cómo incorporar este estilo en mi arte y fue cuando descubrí los corridos tumbados”.

La cantante bromeó sobre su nombre artístico de “Beli-Belik”, diciendo que ama a sus papás por nombrarla de esa manera porque Beli queda con todos los géneros musicales“. Ya después será Belirock, Beli-Belik y a ver cuál sigue”. También aseguró que Belipop no se ha ido y nunca se irá pues en octubre saldrá su nueva colaboración con KeniaOs.

Belinda recibió Doble Disco de Platino por el sencillo “300 noches” y Disco de Oro por “Cactus”

Previo a su participación en el Festival Arre que se llevó a cabo en la CDMX, Belinda recibió Doble Disco de Platino por el sencillo “300 noches”, en el que colabora Natanael Cano, y Disco de Oro por “Cactus”, el track con el que debutó como parte de Warner Music México

Esta fue una noche inolvidable no sólo para Beli, sino también para sus fanáticos pues la cantante deslumbró a la audiencia del Festival Arre con una presentación sorpresa. La artista, conocida por su energía, buenas canciones y su presencia escénica inigualable, ofreció una interpretación espectacular de sus tres más recientes éxitos: “Cactus”, “300 noches” y “La mala”, así como de la versión tumbada de su hit infantil “El sapito”.

¿QUÉ VIENE DE NUEVO PARA BELINDA Y CUÁNDO SALDRÁ SU NUEVO ALBÚM?

La cantante tendrá una nueva colaboración con Los Ángeles Azules pero ahora será una canción de ella y también con Tito doble P que saldrá antes de que acabe el 2024. “Vienen más sorpresas, hay una canción con un amigo mío, americano y no puedo dar el nombre pero es rockero y se animará a hacer una canción de regional entonces estará muy padre”.

También compartió que el 15 de septiembre se presentará de sorpresa en una noche mexicana, que como ella mencionó, es un sueño hecho realidad para nuestra princesa del pop. ¿La mala noticia? No será en México pero podremos ver a nuestra Beli cantando y deleitando a miles de fanáticos con su música regional y su pop.

¿CÓMO ES QUE HA AYUDADO LOS CORRIDOS TUMBADOS A LA MÚSICA?

Los corridos tumbados es un género que ha creado controversia en México por su ritmo, por sus letras pero también ha llegado muy lejos y a diversos países con sus principales cantantes como Natanael Cano, Peso Pluma y Junior H por eso preguntamos a Belinda qué es lo que piensa sobre la satanización de este género y cómo cree que ha influido en el interés de los jóvenes para dedicarse a la música.

“El tema está muy satanizado y por un momento cuando estaba la época del reguetón y del pop, dejamos de lado todo el tema de los instrumentos porque olvidamos que la guitarra, que el trombón y la batería existen, se dejaron los instrumentos reales de lado por la tecnología. Entonces me encanta que gracias a los corridos tumbados otra vez la gente está interesada en tocar instrumentos, en que suene real la música y eso hace que se abran muchas puertas. Así que está genial llevar el nombre de México en alto porque todos estos instrumentos le pertenecen al país”.

La cantante pidió no olvidar que gracias a estos instrumentos nació la música y que es parte de nuestro origen. Así mismo pidió a los jóvenes que incursionan en la música no olvidar sus raíces, que siempre apoyen el lugar donde crecieron y que nunca dejen de luchar para alcanzar los sueños porque siempre existe un mañana y las oportunidades llegarán.