Biby Gaytán le prestará a su hija Ale Capetillo un accesorio muy especial para el día de su boda

La próxima boda de Ale Capetillo y Nader se celebrará en dos meses en la Hacienda Zotoluca en México, aunque la pareja seguirá radicando en España, lugar donde se conocieron y se hicieron novios.

Previo a la celebración, la actriz Biby Gaytán reveló que su hija llevará un accesorio muy especial que le prestará para que lo use el día de su boda. Aunque la actriz prefirió mantener la sorpresa sobre este objeto, aseguró que será un detalle significativo que hará aún más emotivo este momento familiar.

“Va a usar algo muy especial, pero no lo puedo decir. Tiene que llevar algo prestado, regalado, o sea que ahí estará nuestra manita”, dijo Biby visiblemente emocionada por el próximo enlace matrimonial de su hija Ale, quien ha compartido los preparativos de su boda con sus seguidores en redes sociales.

Por otro lado, mentras los preparativos están en curso, el actor Eduardo Capetillo expresó su ilusión por este importante acontecimiento en la vida de su hija.

“Se casa mi hija menor... estamos muy contentos, muy ilusionados”, expresó y destacó que su futuro yerno es un “tipazo”.

Sobre el discurso que ofrecerá el día de la boda, el padre de Ale dijo que todavía no ha definido el mensaje que dará. “Estoy haciendo así como esbozos del preparativo, pero no he llegado ahí aún”.

En su paso por la alfombra roja de la obra “El rey león”, los padres de Ale Capetillo respondieron a la pregunta de la prensa sobre su posible debut como abuelos, a lo que solo Biby respondió, “yo feliz, yo de eso pido mi limosna”.