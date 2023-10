Carlos Rivera revela qué es para él lo más hermoso y lo más difícil de ser papá de León

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtieron en papás de León el pasado 3 de agosto, Desde entonces la vida de los cantantes ha cambiado mucho. La exconductora ha compartido su proceso postparto en sus redes sociales, mientras que el cantante reveló lo feliz que está en una entrevista. “La alegría más grande que he tenido en toda mi vida es lo que estoy viviendo ahorita”, dijo el intérprete de Te esperaba.

“Estoy feliz por todo. Es una alegría enorme la etapa que estoy viviendo. Siempre me toca hacer ¿Quién es la máscara?, cuando algo importante pasa en mi vida tanto triste o feliz, por eso es un proyecto que para mí es entrañable”, reveló a Televisa Espectáculos.

Para él, lo más difícil de la paternidad es no poder estar presente. “De repente, incluso, es hasta difícil irme de mi casa. Me dan ganas de decir ‘quiero cancelar todo porque me quiero quedar solamente aquí’”, dijo Carlos Rivera. “He tenido la oportunidad de pasar el primer mes, enterito, de aquí no hay nada que me haga moverme de mi casa y de su lado”, contó el papá de León.

El también investigador de ¿Quién es la máscara? confesó que hace un esfuerzo para ajustar sus fechas para no estar tanto tiempo lejos de su hijo y su esposa. “Quiero que me pongan tantas fechas, yo regreso a mi casa y luego otra vez, en lo que crece un poquito (mi bebé) para que ella (Cynthia) me pueda acompañar, porque ahorita no ha sido posible”, reveló el cantante de Recuérdame.

Carlos Rivera ejerce la paternidad responsable

“He sido papá, papá… yo hago mi labor”, reveló Carlos Rivera sobre cómo participa en los cuidados de su hijo. “Me gusta hacerlo, de hecho es algo que cuando yo estoy en casa, lo primero (que le digo a Cynthia) es ‘ahora me toca a mí’”, agregó.

Sobre las tareas que lleva a cabo, Carlos Rivera destacó que a León le gusta escucharlo cantar. “Ahora le calma que yo le cante. Es como lo más bonito que hemos podido vivir en toda mi existencia. El bañar es más responsabilidad. Cambiarlo, no tengo bronca, de hecho desde el día uno ahí estoy… Y bañarlo, yo lo hice la primera vez, ya le agarré práctica”, dijo feliz.