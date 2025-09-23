Christian Nodal habla del supuesto distanciamiento con su padre y representante

En redes sociales comenzaron a circular versiones sobre un presunto distanciamiento de Christian Nodal con su padre y representante, Jaime González.

Los rumores apuntaban a un cambio en la dirección de su carrera, y la intervención de Pepe Aguilar en la gestión profesional del cantante.

Durante una conferencia de prensa en Bogotá, previo a su presentación en el Coliseo MedPlus, Christian Nodal abordó los cuestionamientos y aclaró que no es verdad lo que se rumora.

“No es cierto, tenemos un vínculo familiar muy bello, y sobre todo en el negocio”, dejando en claro que su relación profesional con su padre sigue intacta.

El cantante dijo estar sorprendido por la rapidez con que se viralizan historias que no son ciertas. “No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen”, mencionó Nodal, luego de que se especulara que había tenido discrepancias personales y empresariales con su padre.

Sobre su papá, quien además es su mánager y ha sido figura clave en su carrera, pues además de acompañarlo en lo personal, funge como productor y socio en el sello SG Music, plataforma en la que ambos han trabajado juntos a destacados exponentes del regional mexicano, Nodal recalcó la importancia de la confianza en su carrera.

“Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien”, desmintiendo rumores de que había despedido a su papá Jaime González, de su equipo de trabajo para darle el lugar a su suegro Pepe Aguilar.