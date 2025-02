Cristian Castro anuncia su boda con Mariela Sánchez

Cristian Castro y Mariela Sánchez están listos para dar el siguiente paso en su relación, por ello confirmaron que habrá boda dentro de poco, y la mamá del cantante, Verónica Castro, tiene un papel muy importante en este compromiso.

Fue el propio intérprete de ‘Por amarte así’ quien dio la noticia durante una entrevista con el programa argentino ‘Secretos Verdaderos’, aunque no dieron muchos detalles, sí dejaron claro que quieren llegar pronto al altar.

Cuando una periodista les preguntó a Cristian Castro y a Mariela Sánchez cuándo sería su boda, el cantante respondió: “Ya, el próximo año, el próximo año”.

“Le dije (a Mariela Sánchez) que la verdad le doy gracias a Dios porque escuchó mis pensamientos, mi espíritu, y tantos ruegos y tantas oraciones dedicadas a mi pareja y con muchas ganas de ya lograr una estabilidad con una mujer”, dijo el artista de 50 años.

“Estoy contento, agradecido con ella porque ha sido una persona muy tolerante conmigo”, añadió.

El papel de Verónica Castro en el compromiso de Cristian Castro con Mariela Sánchez

Luego de que Cristian Castro revelara que su boda con Mariela Sánchez se llevará a cabo en algún momento del 2026, la argentina destacó que antes de llegar al altar debe haber un compromiso formal, además, dejó al descubierto el importante papel que Verónica Castro tiene en esta unión.

“Primero compromiso. Tengo que ir a buscar los anillos que compró mi suegra. Verónica Castro nos compró los anillos y los tenemos que ir a buscar”, señaló.

¿Quién será el padrino en la boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez?

Cristian Castro se dirigió al conductor Luis Ventura y le hizo una importante propuesta: “Queremos que seas el padrino, Luis”. El periodista no dudó en responder con mucho entusiasmo: “Es un honor y ya les digo que sí. Yo también tengo un gran respeto y aprecio por ustedes. Cuenten conmigo, sea donde sea”.

¿Cuántas veces se ha casado Cristian Castro?

Esta no sería la primera vez que Cristian Castro se casa, de hecho, se trataría de su cuarta boda.

La primera vez que el cantante se casó fue con Gabriela Bo en 2003

En 2005 contrajo nupcias con Valeria Liberman, con quien tiene dos hijas: Simone Candy y Mikhail Zaratustra.

Finalmente, en 2017 llegó al altar con Carol Victoria Urbán, aunque esta unión duró sólo unas semanas

Tuvo una relación amorosa con Paola Eroza, con quien procreó a su tercera hija llamada Rafaela, aunque no llegaron a casarse.

La historia de amor de Cristian Castro y Mariela Sánchez

Fue en enero del 2024 cuando Cristian Castro le presentó al mundo a su nueva novia, Mariela Sánchez, una mujer de 42 años a quien conoció mientras buscaba una casa en Argentina, pues ella es agente inmobiliaria.

Viajaron juntos a México, para que Mariela conociera a la madre del artista, Verónica Castro. Sin embargo, en febrero terminaron su relación sin revelar los motivos.

Cristian Castro y Mariela Sánchez Instagram @sanchez.mariela

El 24 de mayo, el cantante terminó por segunda vez con Mariela Sánchez, solo una semana después de haberse reconciliado.

Este rompimiento fue el más polémico, pues se dio luego de que se revelaran unos audios el 20 de mayo donde la argentina hablaba muy mal de Cristian Castro, de los mexicanos y de Verónica Castro.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida re ordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable. Malísimo en la cama. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui”, se le escucha decir a Mariela Sánchez en los audios.

Tras su separación, Cristian Castro se dio otra oportunidad en el amor con una de sus ex, Ingrid Wagner, otra chica argentina con la que viajó a Londres y a Cancún.

Sin embargo, meses más tarde, Mariela Sánchez se disculpó públicamente y se reencontró con el cantante, retomando, de nuevo, su relación.