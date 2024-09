Por qué fue arrestado el hijastro de Cristian Castro: todos los detalles aquí

Cristian Castro sigue dando de qué hablar, aunque en esta ocasión no fue por algo que haya hecho el cantante sino por el arresto del hijo de su novia Mariela Sánchez.

Medios argentinos dieron a conocer que Marcos Cuba fue detenido durante la madrugada del pasado 22 de septiembre por conducir en estado de ebriedad, así como por tratar de huir de las autoridades.

Según los reportes, el joven de 21 años manejaba su Audi A3 a unos 160 km por hora, evadió varios controles policiales mientras seguía su marcha a máxima velocidad, colisionando con dos casetas.

Luego de una persecución, sin causar daños humanos ni materiales, Cubas fue detenido en barrio Covíco, ubicado en la ciudad argentina de Córdoba.

Las autoridades le realizaron los exámenes pertinentes y se comprobó que Marcos manejaba con 1,16 gramos de alcohol en sangre. Durante la detención, otros dos jóvenes de identidad desconocida lograron escapar.

Uno de los testigos declaró que el hijo de Mariela Sánchez y del exfutbolista, Pablo Cuba, “venía haciendo zigzag”.

“Veía que él me quería esquivar, así que opté por quedarme quieto a un costado, pensaba que si no me esquivaba me cruzaba de carril. Podría haber sido una tragedia terrible”, relató para el medio argentino ‘el Doce’.

Por su parte, en el programa ‘Ventanenado’ se informó que Mariela tomó el asunto sumamente tranquila, a pesar de la seriedad de lo sucedido.

“Quedó de respondernos y ponernos a su abogado para explicar cuál es la situación hoy de Marcos Cuba. Mariela se oía seria y tranquila. Ya pasó el tema, ¿no?, fue el fin de semana, pero un contratiempo que involucra a Cristian”, dijo la presentadora Linet Puente.

Y añadió: “No pasó a mayores. Justamente, le pregunté a Mariela y me dijo que no había pasado a mayores. No hubo accidente qué lamentar”.

