El intérprete de “La incondicional”, arrancó su gira con un show que duró aproximadamente dos horas y media, con un setlist de más de 40 canciones. Éxitos como “Suave”, “Culpable o no”, “Por debajo de la mesa”, “No sé tú", “Hasta que me olvides”, entre otros formaron parte del espectáculo que tocó los corazones de los fanáticos. Luis Miguel está arrasando en su regreso a los escenarios, solo que a raíz de ello salieron rumores de que el cantante estaría usando un doble. ¿Por qué dicen esto?

De dónde salió la teoría de que Luis Miguel tiene un doble

El periodista Luis Ventura, en el programa ‘Secretos Verdaderos’, sostiene la teoría de que el doble de Luis Miguel era quien se presentó en el escenario en Argentina. Ventura lo llamó ‘Operativo LM’, donde se supone hay dos dobles extranjeros en Buenos Aires que toman el papel del famoso cantante y que “debían estar a disposición absolita durante los días que el músico estuviera en el país”.

“Hay un doble argentino”, dijo Ventura, “el que subió al escenario era mucho más chiquito que otros; cuando alguien hace una dieta no se encojen los hombros”, relató, después de confirmar que odontólogos le han dicho que los dobles no tienen la misma dentadura que Luis Miguel. “El artista que subió al estreno, al espectáculo, sabía interpretar lo gestual, lo de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel. ¿Por qué lo hacen? Porque Luis Miguel no siempre está al cien por ciento”.

El nuevo look del ‘sol de México’ ha desatado polémica; mientras que algunos usuarios mencionan que se ve mejor que nunca, otros afirman que su delgadez raya en lo excesivo. La dieta que usó el cantante de el intérprete de “Cuando Calienta el Sol” para bajar 20 kilos, es el desayuno intermitente, que consiste en pasar periodos prolongados sin consumir alimentos.

Hasta el momento nadie más ha desmentido o hablado de la teoría de que Luis Miguel tiene un doble para subirlo al escenario.

Luis Miguel llegará a México el 14 de noviembre para comenzar su gira en Monterrey, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, León, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Queretáro, San Luis Potosí y Veracruz. En la Ciudad de México será hasta el 21, 22 y 24 de noviembre que se presentará el cantante.