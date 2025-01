De Ken a Obi-Wan: Ryan Gosling podría protagonizar una nueva película de ‘Star Wars’

Ryan Gosling estaría a nada de protagonizar la siguiente película de la franquicia de ‘Star Wars’. El actor y cantante canadiense recientemente protagonizó The Fall Guy y terminó el rodaje de Project Hail Mary, y ahora se encuentra en medio de negociaciones para el siguiente proyecto de Shawn Levy, director de películas como Deadpool y Free Guy.

Para la nueva cinta, la estrella de La La Land tomaría el papel de Obi-Wan Kenobi. De acuerdo con The Hollywood Reporter, los detalles sobre la trama permanecen en secreto, sin embargo, fuentes cercanas aseguran que se tratará de una película independiente, desconectada de la conocida Saga Skywalker, por lo que no abordará personajes como Luke o Anakin.

Según información preliminar, Shawn Levy ha estado desarrollando la cinta desde 2022 junto con el guionista Jonathan Tropper, con quien ha trabajado previamente en filmes como This Is Where I Leave You y The Adam Project. Además, el cineasta también será productor del filme bajo su sello 21 Laps, en colaboración con Kathleen Kennedy y Lucasfilm.

The Hollywood Reporter señaló que el interés de Ryan Gosling por formar parte de este proyecto habría sido clave para impulsar su desarrollo. Las filmaciones podrían comenzar en otoño de 2025, convirtiéndose en la próxima película de Star Wars en entrar en producción. Mientras tanto, la serie The Mandalorian y el personaje de Grogu concluyeron su rodaje a mediados de diciembre, con su estreno programado para el 22 de mayo de 2026.

Si el acuerdo se concreta, el proyecto representaría una oportunidad única en la que una película de Star Wars incorpora a un actor de tan alto perfil.

La trilogía original contó con un elenco de actores tanto emergentes como veteranos británicos, lo que permitió que figuras como Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher se convirtieran en nombres mundialmente conocidos.

