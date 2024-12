Emiliano Aguilar reacciona luego de que su papá saliera en defensa de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán desde que anunció su relación con el cantante Christian Nodal, razón por la que su papá, Pepe Aguilar, ha salido en su defensa en varias ocasiones.

Debido a la ola de críticas de las que es víctima, la cantante explotó contra los haters en un video y advirtió que tomará acciones legales por todos los insultos y humillaciones que ha vivido.

El consejo de Emiliano Aguilar a su hermana, Ángela Aguilar

En una entrevista que ofreció a Planeta Radio, el hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que su media hermana, Ángela Aguilar, ya tiene edad suficiente para enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

“Ya está grande Ángela como para tomar sus propias decisiones. Ya está grande como para tropezarse, levantarse y limpiarse”.

“A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero sigo firme, sigo adelante echándole, fregadazos. Ese es el único consejo que le doy, se escucha muy mal, pero: aguántese”, dijo.

Emiliano Aguilar reacciona luego de que Pepe Aguilar defendiera a Ángela Aguilar

Entrevistado por ‘Ventaneando’, Emiliano Aguilar reveló si sus más recientes declaraciones sobre la esposa de Christian Nodal tuvieron alguna reacción.

“No, no hubo ninguna reacción porque pues… no tiene que haber una, no dije nada malo, aparte pues es mi hermana, yo puedo decir lo que yo quiera de mi hermana, porque pues, yo también le he batallado y yo sé lo que es estar en medio de la polémica”, declaró.

“Muchas personas me dicen que soy un malagradecido, pero yo no siento que soy un malagradecido, yo nada más dije lo que es la verdad de las cosas. No me quiero colgar tanto en este tema”, agregó el rapero.

Emiliano Aguilar hizo referencia al problema que tuvo con la ley hace siete años, cuando intentó ingresar ilegalmente a cuatro personas en la cajuela de un auto que conducía en la frontera entre Tijuana y California, por lo que fue detenido y estuvo tres años bajo libertad condicional.

“A mí me agarraron haciendo mis cosas, súper inmaduro, te estoy hablando de cuando tenía como 22 (años) ya pasaron siete años de eso, me siguen tirando ‘hate’ de eso, pero yo ya me levanto y hago lo que tengo que hacer, no dejo que me derrote eso”, señaló.

Majo Aguilar y Emiliano Aguilar Instagram @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

“Era un consejo que le quería dar (a Ángela), pues que se aguante como yo lo hice”.

También se pronunció sobre el hecho de que su papá, Pepe Aguilar, defiende constantemente a Ángela Aguilar de los ataques.

“No siento que ocupe a alguien que la defienda, ya está grande, pero a final de cuentas pues la hija de mi papá, pues es su hija, su princesa y todo eso y pues obviamente la tiene que cuidar y yo entiendo eso por completo”, sentenció.

Emiliano Aguilar elogió a su prima, Majo Aguilar

Emiliano Aguilar también se tomó un tiempo para elogiar a su prima, Majo Aguilar, a quien le reconoció su trabajo en su carrera musical, sin ayuda de su famosa familia.

“Yo estoy bien orgulloso con todo lo que está haciendo, se anda levantando sola, también le anda echando ganas. Yo siempre le he dicho a mi prima, que mi prima fue como una motivación para mí porque pues ella fue la que se abrió de todo, entonces yo también me abrí de todo”, finalizó el rapero.