Pepe Aguilar revela si abandonará o no México tras polémica de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal

Nuevamente, Pepe Aguilar puso un alto a las críticas hacia su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal, y los defendió de los ataques que reciben desde hace meses.

Respecto a los comentarios que sugieren que Pepe Aguilar paga para que incluyan a su hija en proyectos para limpiar su imagen, el cantante expresó de manera contundente. “No sé si agradecerles o comentarles este rollo, porque que me tengan en tan alta estima; que piensen que tengo tanta lana y tanto poder, gracias carnales. Muchas gracias, la verdad, pero no, no es por ahí".

“Dicen que pago para que inviten a Ángela a todos los lugares donde se ha presentado. ¡No! ¡qué pasó!, añadió el cantante luego de que la revista Glamour reconociera a la joven como la “Mujer del Año”, lo que desató una ola de críticas.

Además, aclaró si es verdad o no que él y su familia se irán de México ante las críticas negativas que han recibido en los últimos meses desde que su hija anunció su relación con Christian Nodal.

“Dicen en las redes que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán del país. Que me voy a andar yendo del país ¡por el amor de Dios! y cómo voy a dejar de tocar en México... no crean tarugadas”, mencionó con humor y buen ánimo pese a las duras críticas.

Pepe Aguilar aprovechó para promocionar los conciertos que proximamente ofrecerá con sus hijos en Querétaro. “Tenemos shows, con caballos, en palenques, como siempre ha sido”.

Finalmente dijo que si se irán de México pero por vacaciones por un viaje que le regaló su esposa Aneliz. “Nos vamos a ir del país porque tengo unas vacaciones que me regaló mi esposa y vamos a ir a echarnos unos tacos a Madrid, porque hay muy buenos tacos”, explicó.