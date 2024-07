Divorcio inminente: revelan que Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían separados desde hace varios meses

De acuerdo con un nuevo reporte, Jennifer López y Ben Affleck habrían puesto un punto final a su matrimonio dese hace ya varios meses.

El medio Page Six reveló que, según fuentes cercanas, la pareja ha estado separada desde marzo. También se informó que el actor sigue siendo muy protector con la cantante, razón por la cual no han hecho pública su separación.

La pareja tomó distancia los últimos meses

En los últimos meses, Ben y Jenn se han visto en eventos por separado. En marzo pasado, la cantante acudió sola a la alfombra roja de la Met Gala. También estuvo sola durante el lanzamiento de su película “Atlas”.

Más tarde, JLo cancelo su gira “This Is Me...Live” para poder tomarse unos días y pasar tiempo con su familia y amigos. La cantante compartió un mensaje en el que afirmaba que se encontraba devastada por decepcionar a sus fans.

“Por favor, sepan que no hubiera hecho esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que se los compensaré y que estaremos juntos nuevamente”, se lee en el comunicado de la intérprete de “On the Floor”.

¿Qué sigue para el matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck?

Hace un par de semanas, el Daily Mail indicó que la cantante estaba preparada para dejar sus esfuerzos por salvar su matrimonio con Ben Affleck.

“‘Jenny’ ha tenido suficiente y realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más, no está mejorando, está peor”, comentó un “amigo” de la actriz.

Entre tanto, una fuente cercana habría dicho que el actor habría “entrado en razón” en cuanto a su unión legal fallida con López.

“Siente que los dos últimos años no han sido más que un sueño febril, y ahora ha entrado en razón y comprende que esto no va a funcionar de ninguna manera”, sentenció.