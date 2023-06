Dominika Paleta confiesa que no pudo estar en ‘momentos importantes’ de sus hijas

A sus 50 años, Dominika Paleta es orgullosa madre de dos hijas, Aitana y María Ibarra. Aunque el camino de la maternidad es uno que la actriz de ‘La usurpadora’ ha disfrutado como nunca, sabe que hubo un par de circunstancias que bien pudieron intervenir en el gozo de este camino con sus niñas.

Precisamente de eso dio confesiones a Clase, donde afirmó que “ya tengo la madurez para diferenciar muchas cosas”.

Dominika Paleta habla de su faceta como madre

Lo que Dominika aclaró en entrevista con la revista es que ahora sus prioridades familiares y profesionales cambiaron, pues quiere disfrutar de sus hijas como siempre había deseado —cosa que bien pudo complicar la vida tras las cámaras y los sets de grabación.

“No podía estar con mis hijas en momentos importantes y lo veía como algo normal, pero ahora ya no es así. A pesar de que ya son adolescentes, me gusta estar con ellas, convivir en familia. También me nació el gusto por hacer otras cosas que disfruto mucho, imparto talleres de salud y he creado productos saludables”, dijo la hermana de Ludwika Paleta.

También reveló que su hija María, de 21, “creció viéndonos a mi hermana y a mí, además su papá es director de cine, esperamos que pronto haga su debut en un lugar interesante”. Por su lado, Aitana, de 17, está muy interesada en el fútbol.

Las hijas de Dominika Paleta mantienen un perfil bajo, pero usan las redes sociales para compartir un poco de las actividades que les gusta hacer en el día a día. A su mamá le gusta mandarles mensajes cariñosos y subir fotografías con ellas, como en algunos posts donde pone: “Nada en el mundo se compara con la experiencia de ser mamá. Las amo”.

De hecho ser mamá la ha inspirado a crear una línea de alimentos saludables con el fin de ayudar a que su familia aprenda de la alimentación idónea y sin sufrir en el intento. De esto habló con Vanidades cuando fue portada: “si en tu alacena hay comida chatarra, tu familia y tú se la van a terminar comiendo. Si te acostumbras a ir al mercado y a hacer un pequeño huerto con tus hierbas, eso se verá reflejado en tu salud”.