Eduardo Videgaray reveló cuáles son los verdaderos motivos por los que aún no ha tenido hijos con Sofía Rivera Torres

A un par de semanas de celebrar el primer aniversario de su boda religiosa y tras cinco años como pareja, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray continúan disfrutando de una vida repleta de dicha. Esta buena relación es producto de la constante comunicación que tienen entre ellos, pensada siempre en que ambos se sientan completamente plenos con lo que están construyendo como familia, incluyendo la conversación en torno a si les gustaría ser padres.

Eduardo Videgaray se sinceró sobre si él y Sofía Rivera Torres quieren tener hijos

Para lograr una estabilidad en su matrimonio, los conductores procuran poner sobre la mesa los temas e inquietudes que tienen dentro de su matrimonio, con el fin de que puedan encontrar el balance necesario. Uno de los tópicos que Sofía y Eduardo han tocado ha sido la posibilidad de tener hijos, pues aunque los dos saben que sí quieren experimentar esta etapa en conjunto, también son conscientes de que es algo que deben pensar con calma para encontrar el momento indicado.

Durante una conversación con Shanik Berman, Eduardo Videgaray se sinceró sobre los motivos por los que aún no ha dado este paso con su esposa y reveló si de verdad considera que es algo primordial para que las cosas marchen tan bien como hasta ahora.

“El tiempo pasa y yo no me estoy haciendo más joven, a mí me urge”, dijo con la espontaneidad que lo caracteriza.

La pareja lleva cerca de cinco años de relación Instagram

¿Por qué han retrasado su paternidad?

Sobre las razones que los han llevado a posponer la paternidad, el presentador explicó que ha sido principalmente por los compromisos laborales que tienen.

Según los dichos de Videgaray, su intención era lograr el embarazo en su luna de miel, sin embargo, estando ahí Sofía recibió un par de propuestas laborales. Por lo anterior, tuvieron que poner en espera estos planes, ya que tiene claro que los sueños profesionales de su esposa son importantes para que se pueda sentir realizada.

“Yo estoy esperando. Sí está entre nuestros planes en un futuro ya muy cercano, porque de por sí ya voy a ser abuelo de mis hijos, no quiero ser bisabuelo”, bromeó Eduardo, haciendo referencia a la diferencia de edad que existe en su matrimonio.

Cabe mencionar que Eduardo Videgaray es padre de una adolescente de 16 años, producto de su matrimonio con Mónica Abín, quien murió en 2017. En tanto, Sofía nunca ha tenido hijos ni estuvo casada antes.