El esperado regreso de Fernando Colunga a Televisa

Después de varios años sin verlo en la pantalla chica, Fernando Colunga está de regreso a Televisa para protagonizar una nueva versión de la exitosa e icónica novela de los 80: ‘El Maleficio’. El galán de telenovelas sigue siendo uno de los favoritos y más queridos del público, que no lo ve en una producción de esta casa productora desde el 2016, cuando actuó en ‘Pasión y poder’.

Esta vez el actor asumirá un reto adicional a su gran retorno, y es que interpretar a Enrique de Martino, a quien Ernesto Alonso dio vida previamente en su versión original no debe ser nada fácil, pero para Fernando es un honor poder encarnar este papel tan importante para los mexicanos y para los amantes de las telenovelas.

En una breve entrevista para Las Estrellas, se pudo ver a un Fernando entusiasmado y con mucha emoción de volver a la que fue su primera casa hace 30 años, cuando inició su carrera en la televisión. “Yo pertenezco a Televisa, es un ciclo que se vuelve a abrir y regreso y veo a todos mis amigos, a toda la gente que quiero, muy contento”, expresó el actor de 57 años quien a pesar de los años no deja de lucir como todo un galán y con toda la actitud de arrasar con su nuevo papel que, además es antagónico, y con el que compartirá set con Marlene Favela.

Fernando Colunga expresó, además, que tenía muchas ganas de ser parte de este proyecto, al que ya había sido invitado previamente, pero justo cuando la pandemia hacía de las suyas y detenía tantas producciones, él por su parte ya se ocupaba de otros asuntos: “Yo estaba cumpiendo otro compromiso, no había forma de cuadrar las fechas… Sí me dio mucha tristeza pero así es el trabajo. Las cosas fueron cambiando, siguieron trabajando el proyecto, siguieron haciendo cosas y gracias a Dios se me dio la fortuna de que los tiempos ahora sí coincidieron”.

Fue así como él mismo confirmó que finalmente todo se dio para que su retorno a Televisa fuera por la puerta grande, y no cabe duda, pues es una producción que ya tiene sus grabaciones en marcha, y hasta donde se sabe será rodada también en distintas ciudades como Roma, Nueva Yorky Jerusalén; y esto sumado al talento de Colunga sin duda robará toda la atención y corazón de la audiencia.