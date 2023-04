‘El Güero Castro’ revela la verdad tras la relación de Peña Nieto con sus hijas

La relación que existe entre José Alberto “EL Güero” Castro y Angélica Rivera es de cordialidad y cariño, pues aunque hace más de una década que están separados, sus tres hijas (Sofía, Fernanda y Regina) los mantienen unidos. Por ello no es de extrañarse que papá, mamá e hijas sean vistas de vez en cuando vacacionando juntos o en fechas especiales. Pero también hubo una época en la que las hijas de Castro y Rivera tuvieron que atravesar una nueva etapa, que implicaba ser hijastras del presidente de México, Peña Nieto, e incluso llegar a vivir en Los Pinos. Sobre esto último, el productor mexicano ha hecho algunas revelaciones.

Así era la relación entre ‘El Güero Castro’ y Peña Nieto

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el hermano de Verónica Castro dio algunas revelaciones de cómo se desenvuelve la relación que tiene con el ex presidente. “Con Enrique [Peña Nieto] mi relación fue biena, siempre le he agradecido el lugar que le dio a mis hijas”.

Sin dar más detalles de cómo se llevaba con el mandatario, explicó que la verdadera importancia era la de la comodidad de sus hijas. “Era un poco complicado porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar en donde muchas cosas no son el común denominador ni el cotidiano, partiendo de la seguridad, a partir de ahí comienzas a hacer un trámite complicado de vida”, dijo, después de afirmar que Sofía, Fernanda y Regina se acoplaron, “se establecieron muy bien las reglas, las formas de cómo convivíamos todos, cómo era la vida con mis hijas; a mí nunca me limitaron en nada, nunca”, aclaró.

Esto dijo ‘El Güero Castro’ sobre cómo se llevaba Peña Nieto con sus hijas

Lo que el productor méxicano aclaró es que estaba agradecida con el ex mandatario por cómo trató a sus hijas. “En ese sentido, fue muy agradable ver el hecho de que a mis hijas nunca se les hizo ningún tipo de grosería o de limitante”. Y que este gran vínculo tuvo que ver por la disposición de Angélica Rivera, donde claramente jamás afectó el hecho de que fueran ex esposos, “se pudo llevar muy bien por Angélica. Es una muy buena mamá, es una gran madre la verdad y de ella dependió mucho que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera. Si no hubiera existido una buena comunicación y unas ganas de que las cosas pasaran, no se hubiera logrado, y hubo siempre la disposición, forma e interés”.

Sin embargo, esto no exentó a Sofía, Fernanda y Regina —reconoció el productor de televisión— que tuvieron que lidiar con situaciones difíciles por el hecho de ser parte de la familia presidencial. “A ellas las atacaban por muchas tonterías, había gente muy inepta, muy corta de cabeza diciendo cualquier tipo de comentario, pero eso lo único que demostraba era la falta de conocimiento o la necesidad de generar algún tipo de ruido que no lleva a nada”, comentó un tanto serio.

José Alberto Castro aceptó que fue un poco difícil sobrellevar ese tipo de situaciones: “Es complejo para cualquier joven, adolescente de la edad que tenían mis hijas no poder llevar la vida cotidiana porque te están viendo o analizando constantemente no es agradable, no es fácil”. “Obviamente que tienes que estar guardando muchas discreciones o apariencias de muchas cosas porque obviamente todo mundo está a la expectativa de ver cualquier tipo de error o circunstancia mala que se pudiera estar viviendo ahí o no”, dijo ‘El Güero’ Castro.

El productor aseguró que de no haber contado con el apoyo de sus padres, Sofía, Fernanda y Regina no hubieran podido llevar esa vida de una buena manera. “La única manera en que se pudo lograr fue realmente por tener la presencia de su mamá, la presencia mía y también el apoyo por la parte de Enrique y su familia”, aseveró.