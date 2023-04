El proyecto que unirá a Andrea Legarreta y Erik Rubín

Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron separarse. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que eran una de las parejas más estables dentro del medio del espectáculo. Lo cierto es que aunque la separación llegó, ambos están viendo qué hacer con la relación en el futuro, por lo que Erik Rubín se irá de la casa momentáneamente, y ahora se sabe que estarán juntos en el nuevo y visionario proyecto de ‘Vaselina’.

Erik Rubín y Andrea Legarreta juntos en ‘Vaselina’

Timbiriche va a regresar con Vaselina, bajo la producción de Alejandro Gou. Al elenco de esta obra que ha recorrido el mundo se unen Benny Ibarra, Erik Rubín, Mariana Garza, Diego Schoening y Alix Bauer; y compartiendo escenario estarán personalidades conocidas, como María León, José Luis Rodríguez, Lupita Sandoval, Verónica Jaspeado, Alejandro Ibarra, Kalimba, Angélica Vale y Andrea Legarreta.

Es una gran sorpresa ver que la pareja que anunció su separación en febrero de este año, trabajará de la mano en una de las producciones más esperadas. Pero cabe recordad que justo así lo habían aclarado en su anuncio: “seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos”.

Andrea, de 51, compartió con emoción que tendrá el ‘honor de trabajar al lado de Erik Rubín’ y el resto de sus colegas. “Y entonces te encuentras con un sueño que tenías desde que eras una niñita, verlo convertido en una hermosa y mágica realidad!! Toda la generación TIMBIRICHE guardamos en el corazón y la memoria al grupo que marcó nuestras vidas desde pequeños y verlos en Vaselina para mi fue magia pura!! Verlos de vuelta me emociona hasta el llanto!! Alborota mis recuerdos más bellos!! Y poder compartir escena con ellos y todo el gran elenco de esta GRAN PRODUCCIÓN me hace sentir que estoy soñando despierta!! Créanme lo que les digo es IMPERDIBLE!! No saben la producción que se viene!!!”, puso la conductora en Instagram.

A esta publicación, Erik le escribió, “qué ganas de compartir escenario contigo, hermosa. Cómo te voy a disfrutar”.

Estas noticias llegan después de que el cantante diera una entrevista a Maxine Woodside y reveló que todavía vivía en la misma casa que Andrea Legarreta, aunque en la terapia les recomendaron dejar de vivir juntos —cosa que sí planea hacer Rubín. “No he salido [de la casa] está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir, esa es la verdad”, dijo Erik a Maxine. Mencionó que no ha dormido bien, “muchas noches con pesadillas, sin poder dormir bien. Pero yo soy una persona positiva, y sé que todo esto ya nos está trayendo cosas nuevas y que desde el amor todo se acomoda”, añadió.

También del hecho de que prácticamente vienen regresando de vacaciones después de anunciar la separación. Andrea Legarreta subió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde presume que se fue de vacaciones a Londres junto a su expareja y sus dos hijas, Mía y Nina. En el video se observaba a la familia disfrutando de un paseo por las calles de Londres; uno de los detalles que más llamó la atención fue que Andrea Legarreta y Erik Rubín caminaban juntos como si fueran pareja y detrás de ellos iban sus hijas.