El regalo que María Félix le dio a Vero Castro cuando la entrevistó

“No sé por qué estoy tan feliz. Estoy tan a gusto y tan contenta”, le decía María a Verónica, y a lo que Vero contestó: “Es que ya se echó su botellita de vino”. María Bonita estaba impactada, y Vero le decía, “no, pero no se preocupe, usted está muy bien”.

EL REGALO MÁS PRECIADO

“Fue adorable esa mujer, me trató tan bien. Estuve tanto tiempo en su casa, me atendió tanto y me dio un regalo precioso y que no me lo quiso dar enfrente de las cámaras”, nos dijo Vero.

Fue un obsequio importante porque era algo que ella siempre usaba y mucha gente se lo vio puesto. Era un collar largo con una cadena que tenía puras monedas antiguas, todo en oro, con un broche. Se lo dio en un morralito mexicanito y también le entregó un pañuelo que siempre usaba.

